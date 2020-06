Auto se zapalio u vožnji, vozač u šoku: 'Vatra je bila ogromna'

Na zagrebačkoj obilaznici stvorila se kolona duga oko dva kilometra te se vozi usporeno jednim trakom. Iz HAK-a mole vozače za strpljenje

<p>U ponedjeljak oko 15 sati na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Buzin, točnije na 22. kilometru u smjeru istoka, zapalio se automobil, i to usred vožnje. Na sreću, vozač nije ozlijeđen ali je u stanju šoka pa mu je potrebno pružiti odgovarajuću medicinsku pomoć - rekli su nam iz JVP Zagreb. </p><p><em><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></em></p><p>Svjedoci nam kažu da je automobil bio sav u plamenu, no vatrogasci su uspjeli obuzdati vatru koja je ugašena nešto nakon 15:30 sati. </p><p>Zbog požara automobila stvorila se kolona duga oko dva kilometra te se vozi usporedno jednim trakom, a čitatelji nam javljaju da je kolona sve do motela Plitvice. </p><p>Iz HAK-a mole vozače za strpljenje. </p><p> </p>