Skandalozna snimka s božićnog domjenka ZET-a: Gol plesao na stolu, bend brutalno pretučen?!

Božićno okupljanje Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb pretvorilo se u događaj o kojem će se još dugo pričati. Umjesto mirnog blagdanskog domjenka, večer je obilježena neprimjerenim ponašanjem, incidentima i fizičkim sukobima, javlja. Sindikat, u kojem su okupljeni brojni zaposlenici ZET-a, 19. prosinca organizirao je u Rugvici skupštinu i domjenak na kojem se okupilo najmanje 460 uzvanika. Iako se organizatori, restoran domaćin i glazbeni sastav koji je nastupao zasad ne žele javno očitovati, na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli.

Pokretanje videa... 00:47 Domjenak ZET-a | Video: čitatelj/24sata

Jedan od videozapisa, koji je u posjedu naše redakcije, koji se tijekom vikenda munjevito proširio internetom, prikazuje gosta koji se popeo na stol, spustio hlače i započeo improvizirani ples, dok dio prisutnih reagira smijehom i dovikivanjem. Kako večer nije odmicala u mirnijem smjeru, situacija se dodatno pogoršala tijekom nastupa benda Joy. Prema iskazima svjedoka, više gostiju popelo se na pozornicu te fizički napalo članove benda. Iako glazbena oprema nije oštećena, glazbenici jesu. Neslužbene informacije govore kako je nekoliko članova zadobilo lakše ozljede, dok je jedan pretrpio ozbiljnije ozljede trupa i glave, uključujući šavove, podljeve na licu i prijelom više rebara. Dan nakon događaja Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska - Zagreb objavio je službeno priopćenje u kojem se ograđuje od postupaka pojedinaca.

- Što se tiče neželjenog događaja koji se dogodio, ovim putem Sindikat autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatska – Zagreb ograđuje se od djela i postupaka pojedinaca. Na događaju kojem je prisustvovalo 460 članova Sindikata teško je držati svakog na oku i predvidjeti što će netko u datom trenutku učiniti – stoji u priopćenju uz najavu kako će sudionici neželjenog događaja biti isključeni iz članstva u Sindikatu.

Iako je povod priopćenju bio nasilnički čin njihovih uzvanika, iz Sindikata nisu propustili priliku prozvati, prema svemu sudeći, Nevena Brnjasa.

- Najžalosnije od svega je što nepismeni huškač, veliki tiktoker, neostvareni sindikalac, neostvareni političar, samoprozvani novinar, bivši djelatnik ZET-a pljuje po svim djelatnicima ZET-a, svojim bivšim kolegama, generalizirajući i prikazujući ih kao neke problematične ljude – oštri su u priopćenju. Očitovanje ZET-a bit će objavljeno čim stigne.