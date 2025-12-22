Obavijesti

SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Piše Filip Sulimanec,
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević

Uoči pete obljetnice potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je obnovljene objekte i gradilišta višestambenih zgrada u Sisku, Glini i Petrinji. Bio je i na svečanom otvorenju Centra znanja i planetarija - Gradska Munjara Sisak i Glazbene škole Frana Lhotke u Petrinji, piše N1.

Osim obnove odgovorio je i na pitanje o transparentu BBB-a na utakmici s Lokomotivom.

 - Koliko shvaćam, uputili su poruku Tomaševiću. Pa dobro, mislim da je poruka logična jer je on potpuno nekonzistentan. Dopusti koncert na Hipodromu, onda u subotu 27.12., ali u nedjelju ne može - rekao je premijer jasno aludirajući na drugi koncert u zagrebačkoj areni koji je htio održati Marko Perković Thompson.

