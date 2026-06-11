Auto sletio s ceste kod Udbine: Jedan mrtav, osam ozlijeđenih!

Jedan čovjek poginuo je u teškoj prometnoj nesreći oko 14 sati na području općine Udbina. Na lokalnoj cesti koja vodi iz mjesta Podudbina prema čvoru Udbina na autocesti A1 došlo je do slijetanja automobila stranih registarskih oznaka, a kako doznaje Mario Pušić za Jutarnji, osmero je ozlijeđenih.

Na mjesto nesreće upućen je i helikopter Hitne helikopterske medicinske službe. Na terenu su sve službe. Više detalja o uzrocima ove tragedije bit će poznato nakon što policija obavi očevid.