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NESREĆA U RAŠI

Motociklist zbog prebrze vožnje u Istri sletio s ceste: Zadobio je teške ozljede, u bolnici je u Puli

Piše Antonela Šaponja,
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Motociklist zbog prebrze vožnje u Istri sletio s ceste: Zadobio je teške ozljede, u bolnici je u Puli
Foto: PU zadarska

Vozač je zbog neprilagođene brzine kretanja, izgubio nadzor nad motociklom, sletio izvan kolnika i udario u zaštitnu ogradu

Jedna je osoba teško ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se dogodila 9. lipnja oko 10 sati u Raši. Nesreća se dogodila kada je 44-godišnjak upravljao motociklom, pulske registracijske oznake, cestom D66 iz smjera Pule u smjeru Rijeke. Vozač je zbog neprilagođene brzine kretanja, izgubio nadzor nad motociklom, sletio izvan kolnika i udario u zaštitnu ogradu.

Ozlijeđenom vozaču motocikla pružena je pomoć u pulskoj bolnici, gdje je utvrđeno kako je zadobio teže ozljede.

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Protiv 44-godišnjaka slijedi pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Budući da su nepropisna i neprilagođena brzina glavni uzročnici najtežih prometnih nesreća, policija ponovno upozorava građane da poštuju propisana ograničenja brzine kretanja te da brzinu prilagode stanju i uvjetima na cesti.

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