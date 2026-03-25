Auto udario pješakinju u Rijeci

Policija je objavila detalje prometne nesreće iz Rijeke gdje je na području Zameta u utorak oko 12:40 sati teško ozlijeđena 76-godišnjakinja.

- Do prometne nesreće je došlo kada je pješakinja prelazila kolnik izvan obilježenog pješačkog prijelaza te je na nju naletjelo osobno vozilo slavonskobrodskih registracijskih oznaka kojim je upravljala 35-godišnja vozačica - priopćila je policija.

Pješakinji je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su utvrdili da je teško ozlijeđena.