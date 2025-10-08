Obavijesti

News

Komentari 7
KRŠ I LOM

Auto završio na krovu nakon sudaru u Zagrebu: 'Stigli su i vatrogasci. Sve je puno stakla'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Auto završio na krovu nakon sudaru u Zagrebu: 'Stigli su i vatrogasci. Sve je puno stakla'
9
Foto: čitatelj/24sata

Prometna nesreća se dogodila oko 16:30 sati na križanju Ulice grada Vukovara i Ulice Ivana Lucića

U sudaru dva vozila u Zagrebu u srijedu popodne automobil je završio na krovu, potvrdila nam je zagrebačka policija. Prometna nesreća se dogodila oko 16:30 sati na križanju Ulice grada Vukovara i Ulice Ivana Lucića. Policija je stigla, slijedi očevid.

Foto: Čitatelj 24sata

- Auto je bio na krovu. Stigli su i vatrogasci. Sve je puno stakla na cesti. Promet je u kaosu - kazao nam je jedan od čitatelja koji je snimio prometnu nesreću.

Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

Zagrebački vatrogasci su nam katali kako su dojavu zaprimili u 16:23 sati. Putnici u automobilu su do njihovog dolaska napustili vozila te nije bilo potrebno spašavanje. Dodaju kao je stigla hitna pomoć koja je zbrinula jednu osobu. Vatrogasci su isključili sklopku na hibridnom vozilu.

Foto: Čitatelj 24sata
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi
VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus
IŠAO NA NATJECANJE

VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus

Mladić je s airsoft puškom, kacigom na glavi, u punoj spremi, ušao u autobus na liniji 219. Ljudi su se prepali, no na sreću, nije riječ o pomračenju uma ili napadu. Zaradio je prekršajnu prijavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025