Prometna nesreća se dogodila oko 16:30 sati na križanju Ulice grada Vukovara i Ulice Ivana Lucića
KRŠ I LOM
Auto završio na krovu nakon sudaru u Zagrebu: 'Stigli su i vatrogasci. Sve je puno stakla'
Čitanje članka: 1 min
U sudaru dva vozila u Zagrebu u srijedu popodne automobil je završio na krovu, potvrdila nam je zagrebačka policija. Prometna nesreća se dogodila oko 16:30 sati na križanju Ulice grada Vukovara i Ulice Ivana Lucića. Policija je stigla, slijedi očevid.
- Auto je bio na krovu. Stigli su i vatrogasci. Sve je puno stakla na cesti. Promet je u kaosu - kazao nam je jedan od čitatelja koji je snimio prometnu nesreću.
Zagrebački vatrogasci su nam katali kako su dojavu zaprimili u 16:23 sati. Putnici u automobilu su do njihovog dolaska napustili vozila te nije bilo potrebno spašavanje. Dodaju kao je stigla hitna pomoć koja je zbrinula jednu osobu. Vatrogasci su isključili sklopku na hibridnom vozilu.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku