Auto završio na krovu nakon sudaru u Zagrebu: 'Stigli su i vatrogasci. Sve je puno stakla'

U sudaru dva vozila u Zagrebu u srijedu popodne automobil je završio na krovu, potvrdila nam je zagrebačka policija. Prometna nesreća se dogodila oko 16:30 sati na križanju Ulice grada Vukovara i Ulice Ivana Lucića. Policija je stigla, slijedi očevid.

Foto: Čitatelj 24sata

- Auto je bio na krovu. Stigli su i vatrogasci. Sve je puno stakla na cesti. Promet je u kaosu - kazao nam je jedan od čitatelja koji je snimio prometnu nesreću.

Zagrebački vatrogasci su nam katali kako su dojavu zaprimili u 16:23 sati. Putnici u automobilu su do njihovog dolaska napustili vozila te nije bilo potrebno spašavanje. Dodaju kao je stigla hitna pomoć koja je zbrinula jednu osobu. Vatrogasci su isključili sklopku na hibridnom vozilu.