SNJEŽNI KAOS
Autobus i kamion sudarili se kod Oriovca, policija na terenu
Kamion i autobus sudarili su se danas u ranim poslijepodnevnim satima na cesti između Oriovca i Slavonskog Kobasa. Policija je dojavu o ovoj prometnoj nesreći zaprimila je u 14.06 sati.
Točne okolnosti nesreće, kao i informacije o tome ima li ozlijeđenih osoba, znat će se nakon policijskog očevida koji slijedi.
