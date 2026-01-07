Autobus i kamion sudarili se kod Oriovca, policija na terenu

Kamion i autobus sudarili su se danas u ranim poslijepodnevnim satima na cesti između Oriovca i Slavonskog Kobasa. Policija je dojavu o ovoj prometnoj nesreći zaprimila je u 14.06 sati.

Točne okolnosti nesreće, kao i informacije o tome ima li ozlijeđenih osoba, znat će se nakon policijskog očevida koji slijedi.