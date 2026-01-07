Splitski policajci su oduzeli od maloljetnika gotovo 11 kilograma marihuane i predmete namijenjene daljnjoj prodaji
VIDEO U dvije splitske akcije zaplijenjeno više kilograma marihuane i 66 grama speeda
U dvije odvojene akcije splitske policije spriječena je daljnja prodaja velike količine droge. Kriminalističkim istraživanjima obuhvaćeni su maloljetnik i 43-godišnji muškarac kod kojih su pronađeni marihuana i speed. Kod maloljetne osobe pronađeno je i oduzeto 10 932 grama marihuane. Uz drogu su zaplijenjeni i predmeti koji su bili namijenjeni za njezino vaganje i daljnju prodaju, čime je zaustavljen pokušaj distribucije na tržište.
U drugom slučaju, na splitskom području izvršena je kontrola 43-godišnjaka kod kojeg je odmah pronađeno 66,8 grama speeda i 34,7 grama marihuane. Pretragom stana kojeg muškarac koristi, a koja je obavljena po nalogu suda, pronađeno je još 557,1 grama speeda te dvije precizne vage.
Zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, protiv obojice su podnesene kaznene prijave. Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku na daljnje postupanje.
