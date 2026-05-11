TRAGEDIJA U sudaru u Slavoniji poginuo pravosudni policajac: 'Imao je malo do mirovine'

Strašno, ovo je velika tragedija za sve nas, nisam mogao vjerovati, rekao nam je poznanik pravosudnog policajca koji je danas poginuo u Rajsavcu nedaleko Jakšića. Podsjetimo, u nesreći su sudjelovala dva osobna automobila. Ozlijeđeni su prevezeni u požešku bolnicu, a pravosudni policajac podlegao je ozljedama i preminuo je u bolnici.

Kako javlja požeški.hr ozlijeđena vozačica transportirana je helikopterom u osječki Klinički bolnički centar, gdje će joj biti pružena daljnja medicinska skrb.

- Pita li su me je pije, rekao sam da vjerujem kako to nije razlog nesreće. Još strašnija je činjenica da mu je do mirovine trebalo jako malo - govori nam poznanik poginulog dodajući kako je pravosudni policajac trebao u mirovinu 1.8. ove godine.

Na mjestu nesreće odmah su stigle sve žurne službe, a koliko je teška nesreća bila govori činjenica da su vatrogasci morali rezati lim kako bi izvukli unesrećene.