Autobusni kolodvor Zagreb u obnovu ulaže 1,36 milijuna eura

Autobusni kolodvor Zagreb ove će godine najveći dio planiranih ulaganja, u iznosu od 1, 36 milijuna eura, usmjeriti na sanaciju čelične konstrukcije kolodvora, radi se i na sustavu vatrodojave, informacijskom sustavu i ugrađivanju automatskih barijera za sanitarni čvor.

"Plan investicija za ovu godinu predviđa nastavak ulaganja u infrastrukturu, sigurnost poslovanja te tehnološku modernizaciju u iznosu od 1, 36 milijuna eura“, navodi voditelj Autobusnog kolodvora Zagreb Josip Krajina u izvješću Gradskoj skupštini koja je izvješće zatražila nakon nedavnog pada stakla na peronu kolodvora, a na inicijativu Kluba gradskih zastupnika Drito.

Autobusni kolodvor u Zagrebu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Realizacija projekta očekuje se tijekom ove te prve polovine iduće godine, a sva će ulaganja biti financirana vlastitim sredstvima.

Investicije su podijeljene na projekte koji uključuju zakonsku obvezu i one usmjerene na unaprjeđenje poslovanja.

Projekti vezani za zakonsku obvezu vrijedni su 775.000 eura, od čega se 390.000 eura odnosi na sanaciju čelične konstrukcije, a 385.000 eura na uspostavu sustava stabilne vatrodojave.

Čelična konstrukcija sanira se u dvije faze

Sanacija čeličnih konstrukcija podijeljena je u dvije faze. Prva, vrijedna 300.000 eura, obuhvaća obnovu zatega vanjske nadstrešnice i sanaciju oštećenog betona nadstrešnice te bi trebala završiti 21. srpnja. Druga faza, vrijedna 90. 000 eura, planira se izvesti od 22. srpnja do 20. siječnja iduće godine, a uključuje zaštitu svih čeličnih elemenata i čelične konstrukcije te sanaciju visećeg stropa.

Sustav stabilne vatrodojave trebao bi biti uspostavljen između srpnja i rujna.

Za projekte kojima je cilj unaprjeđenje poslovanja predviđeno je 590.000 eura. Ulaganja se, uz ostalo, odnose na informacijski sustav, agregat, mikrofone za šaltere te automatske barijere za naplatu korištenja sanitarnih čvorova.

Najveća pojedinačna investicija je informacijski sustav vrijedan 250.000 eura. Projekt je započeo u listopadu prošle godine, a završetak se očekuje u ožujku 2027. Uključuje nabavu, implementaciju i puštanju u rad poslovnog sustava za prihvat i otpremu autobusnog prometa i putnika, prodaju karata, usluge parkiranja, garderobe i sanitarnog čvora.

Automatska barijera za naplatu sanitarnih čvorova

Za ugradnju automatske barijere za sanitarne čvorove predviđeno je 190.000 eura. Radovi su počeli u lipnju, a završetak se očekuje u kolovozu.

Glavni cilj je, kako ističe Krajina, "uspostavljanje i trajno osiguravanje kontinuiteta naplate korištenja sanitarnog čvora, čime se eliminira rizik od daljnjih financijskih gubitaka".

Investicija uključuje ugradnju naplatnih i pješačkih barijera, automatskih blagajni, pripadajuće informatičke opreme te građevinske i elektroinstalaterske radove.

"Novim automatskim barijerama omogućit će se pouzdana kontrola pristupa sanitarnom čvoru, automatizirana naplata korištenja, jednostavno održavanje i mogućnost servisne podrške", poručuje Krajina.

U planu je i cjelovita rekonstrukcija sanitarnih čvorova na dvije etaže, koja bi trebala početi najkasnije u drugom tromjesečju iduće godine.

Od rujna do studenoga planirano je postavljanje mikrofona na prodajnim šalterima, radi poboljšanja komunikacije s putnicima. Od rujna do prosinca ugrađivat će se agregat za napajanje električnom energijom, vrijedan 145.000 eura.

U pet godina uloženo gotovo 670.000 eura

Krajina u izvješću navodi da je Autobusni kolodvor Zagreb lani imao ukupan prihod od 4,6 milijuna eura, nakon što je godinu prije imao 4,49 milijuna eura. U 2023. prihodi su iznosili 5,26 milijuna eura, u 2022. godini 4,63 milijuna eura, a drugoj polovini 2021. dosegnuli su gotovo dva milijuna eura.

Podsjeća da je nakon potresa 2020. utvrđeno kako je zgrada uporabljiva bez ograničenja, dok je prošle godine izrađena analiza stanja čelične konstrukcije, uključujući nadstrešnice.

Radovi na sanaciji dijela konstrukcije koji zahtijeva hitnu zaštitu od daljnjeg propadanja u tijeku su i trebali bi završiti do kraja srpnja. Za preostale preporučene zahvate priprema se natječaj za izradu glavnog projekta sanacije.

Od srpnja 2021. do kraja prošle godine investirano je gotovo 670.000 eura u modernizaciju infrastrukture, digitalizaciju poslovanja, energetsku učinkovitost, klimatizaciju i prilagodbu osobama s invaliditetom.

U sklopu projekta pristupačnosti postavljeno je više od kilometra taktilnih traka, ugrađena su tri dizala koja povezuju čekaonicu s polaznim peronima te podizna platforma između središnjeg hola i polukata. Jedna od blagajni prilagođena je korisnicima u invalidskim kolicima, a druga osobama oštećena sluha.

Riječ je o najvećoj pojedinačnoj investiciji od 392.000 eura čime je kolodvor u potpunosti infrastrukturno usklađen s najvišim standardima pristupačnosti.