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Autobusni se raspada: Ovako izgleda kolodvor u Zagrebu

Zagrebački Autobusni kolodvor, kroz koji svakodnevno prođu tisuće putnika iz Hrvatske i inozemstva, već godinama pokazuje znakove dotrajalosti. Oštećene površine, istrošeni prostori i vidljivo zapušteni dijelovi objekta ostavljaju dojam da je jednom od najprometnijih prometnih čvorišta u zemlji prijeko potrebna obnova.
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Autobusni kolodvor u Zagrebu
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Komentari 1

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