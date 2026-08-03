Autobusni se raspada: Ovako izgleda kolodvor u Zagrebu

Zagrebački Autobusni kolodvor, kroz koji svakodnevno prođu tisuće putnika iz Hrvatske i inozemstva, već godinama pokazuje znakove dotrajalosti. Oštećene površine, istrošeni prostori i vidljivo zapušteni dijelovi objekta ostavljaju dojam da je jednom od najprometnijih prometnih čvorišta u zemlji prijeko potrebna obnova.
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Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Najbolje o kakvom je stanju riječ svjedoče fotografije iz galerije koje prikazuju brojne nedostatke u unutrašnjosti i oko samog kolodvora.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Iako svakodnevno prima velik broj putnika, izgled objekta daleko je od onoga što bi se očekivalo od glavnog autobusnog kolodvora hrvatske metropole.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Galerija otkriva prizore koji otvaraju pitanje kada će jedan od najvažnijih ulaza u Zagreb napokon dočekati temeljitu obnovu.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL