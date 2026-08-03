Obavijesti

News

Komentari 0
Foto: Bruno Fantulin, Grgo Jelavić/PIXSELL (ilustracija)
ŠTO S PUKOTINAMA? PLUS+

TAJNA RANJENOG PELJEŠKOG MOSTA Dokument od 15 mil. € stoji u ladici. Kinezi se ne bune

Piše Ivan Pandžić,

NOVI EXPRESS Kineska tvrtka CRBC je očito završila s gubitkom na izgradnji novoga simbola Hrvatske, ali se ne bune ni na skupe popravke ni zato što nisu dobili ni cent od 60 milijuna eura

Pelješki most je za hrvatske građane simbol konačnog povezivanja zemlje. Ali Kinezima je on simbol ulaska na europsko tržište kako bi na njemu i ostali. I u tom svjetlu treba gledati i posljednje probleme koje kineski China Road and Bridge Corporation (CRBC) pokušava u tišini ukloniti i ne izgubiti teško stečenu reputaciju.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otac ubio dvoje djece i sebe? Požar u kući podmetnut je na nekoliko mjesta istovremeno
STRAVA U SV. KRIŽU ZAČRETJU

Otac ubio dvoje djece i sebe? Požar u kući podmetnut je na nekoliko mjesta istovremeno

Tijela dvoje maloljetnika te 46-godišnjaka pronađeno je na katu kuće u Svetom Križu Začretju. Policija je utvrdila da je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar
VIDEO Užas kod Nove Gradiške: Više ozlijeđenih u nesreći na A3. 'Gadno, autu je ispao motor...'
STVORILA SE KOLONA

VIDEO Užas kod Nove Gradiške: Više ozlijeđenih u nesreći na A3. 'Gadno, autu je ispao motor...'

U nesreći na autocesti A3 vozilu je smrskan prednji kraj, a intervenirali su i vatrogasci. Ozlijeđene su prevezli u dvije bolnice, a očevid još traje
Prometni kolaps paralizirao jug Hrvatske. Mještani putnicima dijele vodu! 'Otvorite sve trake'
KAOS NA UDARNI VIKEND

Prometni kolaps paralizirao jug Hrvatske. Mještani putnicima dijele vodu! 'Otvorite sve trake'

Udarni turistički vikend je, a mnogi su se uputili prema moru. HAK javlja o kolonama na A1, A2 i A3, a pojačan je promet i prema Istri te preko Krčkog mosta.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026