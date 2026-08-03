TAJNA RANJENOG PELJEŠKOG MOSTA Dokument od 15 mil. € stoji u ladici. Kinezi se ne bune
NOVI EXPRESS Kineska tvrtka CRBC je očito završila s gubitkom na izgradnji novoga simbola Hrvatske, ali se ne bune ni na skupe popravke ni zato što nisu dobili ni cent od 60 milijuna eura
Pelješki most je za hrvatske građane simbol konačnog povezivanja zemlje. Ali Kinezima je on simbol ulaska na europsko tržište kako bi na njemu i ostali. I u tom svjetlu treba gledati i posljednje probleme koje kineski China Road and Bridge Corporation (CRBC) pokušava u tišini ukloniti i ne izgubiti teško stečenu reputaciju.