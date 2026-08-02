Otac ubio dvoje djece i sebe? Požar u kući podmetnut je na nekoliko mjesta istovremeno

Kako kriminalističko istraživanje o uzrocima požara i smrtnog ishoda oca i dvoje maloljetne djece u Svetom Križu Začretju ide dalje, čini se da je sve više indicija koje upućuju da je riječ o dvostrukom ubojstvu i samoubojstvu.

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- Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar - priopćila je PU krapinsko-zagorska.

Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dodaju da su mrtva tijela prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanja točnog uzroka smrti.

Dok se čekaju rezultati obdukcije i naloženih analiza, istražitelji će, doznaje se, pročešljati i društvene mreže 46-godišnjaka na kojima je prije događaja ostavio poruku. Sadržaj poruke je uznemirujuć i ukazuje na mogućnost da je muškarac vjerojatno naudio sebi i djeci iz osvete.

Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iako su neki mediji prenijeli izjave susjeda kako su čuli pucnjeve, kako neslužbeno doznajemo, istražitelji u kući nisu pronašli vatreno oružje. Ipak, već od početka očevida bilo je određenih tragova koji su upućivali upravo na crni scenarij, da je moguće u pitanju dvostruko ubojstvo i samoubojstvo.

Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su za RTL Danas da obitelj nije bila pod tretmanom Zavoda za socijalni rad. Kazali su da Zavod nije u ovom slučaju poduzimao nikakve mjere obiteljsko-pravne zaštite. Isto tako, iz policije su dobili informaciju da ni policija nije imala nikakva postupanja.

Iz Zavoda su poručili da će majci stradale djece pružiti svu pomoć - psihološku i materijalnu.

Mještani Svetog Križa Začretja u šoku su i potreseni događajem, a načelnik ove zagorske općine Marko Kos najavio je da će općina proglasiti dan žalosti čim budu znali datum ispraćaja.

Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Podsjetimo, u subotu, 1. kolovoza, u 7.24 sati policija je zaprimila dojavu o požaru u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje nkon čega su u kući pronađena tijela triju osoba.