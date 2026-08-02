Obavijesti

News

STRAVA U SV. KRIŽU ZAČRETJU

Otac ubio dvoje djece i sebe? Požar u kući podmetnut je na nekoliko mjesta istovremeno

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 3 min
Otac ubio dvoje djece i sebe? Požar u kući podmetnut je na nekoliko mjesta istovremeno
Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijela dvoje maloljetnika te 46-godišnjaka pronađeno je na katu kuće u Svetom Križu Začretju. Policija je utvrdila da je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar

Kako kriminalističko istraživanje o uzrocima požara i smrtnog ishoda oca i dvoje maloljetne djece u Svetom Križu Začretju ide dalje, čini se da je sve više indicija koje upućuju da je riječ o dvostrukom ubojstvu i samoubojstvu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
14
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar - priopćila je PU krapinsko-zagorska.

Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dodaju da su mrtva tijela prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanja točnog uzroka smrti.

ČEKAJU NALAZE OBDUKCIJE Troje mrtvih u kući u Sv. Križu Začretju, proglasili Dan žalosti. Je li otac usmrtio dvoje djece?
Troje mrtvih u kući u Sv. Križu Začretju, proglasili Dan žalosti. Je li otac usmrtio dvoje djece?

Dok se čekaju rezultati obdukcije i naloženih analiza, istražitelji će, doznaje se, pročešljati i društvene mreže 46-godišnjaka na kojima je prije događaja ostavio poruku. Sadržaj poruke je uznemirujuć i ukazuje na mogućnost da je muškarac vjerojatno naudio sebi i djeci iz osvete.

Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iako su neki mediji prenijeli izjave susjeda kako su čuli pucnjeve, kako neslužbeno doznajemo, istražitelji u kući nisu pronašli vatreno oružje. Ipak, već od početka očevida bilo je određenih tragova koji su upućivali upravo na crni scenarij, da je moguće u pitanju dvostruko ubojstvo i samoubojstvo.

Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su za RTL Danas da obitelj nije bila pod tretmanom Zavoda za socijalni rad. Kazali su da Zavod nije u ovom slučaju poduzimao nikakve mjere obiteljsko-pravne zaštite. Isto tako, iz policije su dobili informaciju da ni policija nije imala nikakva postupanja.

KUĆA UŽASA U ZAGORJU Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku
Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku

Iz Zavoda su poručili da će majci stradale djece pružiti svu pomoć - psihološku i materijalnu.

Mještani Svetog Križa Začretja u šoku su i potreseni događajem, a načelnik ove zagorske općine Marko Kos najavio je da će općina proglasiti dan žalosti čim budu znali datum ispraćaja.

Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
Sveti Križ Začretje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Podsjetimo, u subotu, 1. kolovoza, u 7.24 sati policija je zaprimila dojavu o požaru u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje nkon čega su u kući pronađena tijela triju osoba.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku
KUĆA UŽASA U ZAGORJU

Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku

Susjedi su čuli eksploziju u kući u Svetom Križu u Začretju. Odmah su pozvali vatrogasce. Oni su nakon gašenja pronašli tri tijela, a doznaje se da je riječ o ocu i dvoje maloljetne djece
UDARNI VIKEND Zatvaraju tunel Brezik na A1, kolona duga 3 km
GUŽVE PREMA MORU

UDARNI VIKEND Zatvaraju tunel Brezik na A1, kolona duga 3 km

Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera čvora Kosnica duga je oko 12 kilometara, dok se iz smjera čvora Sveta Nedelja proteže oko sedam kilometara
VUČIĆ OBNAVLJA VOJSKU...ali vojnici bježe: Evo tko mu rado daje tenkove, haubice, avione
VELIKA ANALIZA

VUČIĆ OBNAVLJA VOJSKU...ali vojnici bježe: Evo tko mu rado daje tenkove, haubice, avione

NOVI EXPRESS Ugledni i upućeni vojni analitičar u detalje objašnjava što je u pozadini brzog i skupog procesa obnove borbenih potencijala Beograda i kako bi to sve skupa moglo završiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026