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PREVOZIO PLIN

Autocesta A4 otvorena nakon prevrtanja cisterne: Vozač je navodno zaspao za volanom...

Piše HINA,
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Autocesta A4 otvorena nakon prevrtanja cisterne: Vozač je navodno zaspao za volanom...
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Foto: medjimurski.hr

Promet na dionici između Varaždina i Varaždinskih Toplica bio je obustavljen nekoliko sati nakon što je cisterna probila ogradu i prevrnula se, no ozlijeđenih nije bilo.

Cisterna koja se u ponedjeljak ujutro prevrnula na 35. kilometru autoceste A4, između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, uklonjena je s kolnika i autocesta je otvorena za promet, dok HRT javlja da je nesreću uzrokovao rumunjski vozač koji je zaspao za upravljačem. Nesreća se dogodila oko 5,15 sati, a promet u oba smjera uspostavljen je nešto poslije 13 sati, potvrdili su iz Policijske uprave varaždinske. Prema njihovim informacijama, cisterna je prevozila plin. Nakon prevrtanja vozila nije bilo opasnosti od požara te nije bilo ozlijeđenih, a na teren su stigli brojni vatrogasci i policijski službenici.

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Kako je objavio HRT, riječ je o cisterni moldavskih registracijskih pločica, a nesreća se dogodila nakon što se vozač teretnog vozila kretao autocestom iz smjera Goričana prema Zagrebu te je u jednom trenutku zaspao i izgubio nadzor nad vozilom. 

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HRT piše da je cisternom probio elastičnu odbojnu ogradu, prešao na suprotni kolnik te se prevrnuo, „nakon čega je došlo do istjecanja plina koji nije opasan po okolinu i po zdravlje ljudi”.

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Komentari 0
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