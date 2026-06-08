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NEMA OZLIJEĐENIH

Prevrnula se cisterna na A4 kod Varaždina, HAK: Promet je prekinut u oba smjera

Piše HINA, Iva Tomas,
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Prevrnula se cisterna na A4 kod Varaždina, HAK: Promet je prekinut u oba smjera
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Foto: reporter.hr

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. km - priopćio je HAK

Na autocesti A4 između Varaždina i Varaždinskih Toplica došlo je do prevrtanja cisterne u ponedjeljak oko 5.15, a promet je prekinut u oba smjera na 35. kilometru. Kako su nam potvrdili iz PU varaždinske, nema ozlijeđenih, a od 5.30 sati vatrogasci DVD-ova Kneginec i Varaždinske Toplice saniraju štetu. Vjerojatno je riječ o plinu, ali nema opasnosti.

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- Na autocesti A4 Goričan-Zagreb prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. km - priopćio je HAK.

Foto: reporter.hr
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