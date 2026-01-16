Miroljub autom gazio bicikliste u Vojniću jer su Hrvati. Dobio je tri godine. DORH: To je premalo

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu podnijelo je žalbu na presudu kojom je automehaničar Miroljub K. (45) nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, piše Jutarnji. Teretilo ga se da je u lipnju 2024. godine u Vojišnici, teško pijan i motiviran mržnjom prema osobama hrvatske nacionalnosti, automobilom naletio na sudionike biciklističkog maratona. Tužitelji smatraju da je izrečena kazna preblaga s obzirom na težinu počinjenih djela, ustvrdivši da je sud precijenio olakotne, a podcijenio otegotne okolnosti.

Incident koji je šokirao javnost dogodio se 29. lipnja prošle godine ispred jednog kafića u općini Vojnić. Tamo su se zaustavili sudionici biciklističkog maratona „Putevima 110. brigade“, a nekolicina njih nosila je majice s hrvatskim nacionalnim simbolima. To je, prema presudi, isprovociralo Miroljuba K., koji im je, s 2,91 promila alkohola u krvi, uputio vulgarne uvrede na nacionalnoj osnovi.

​- Pi*ka vam materina, vama i tim kockicama - vikao je, nakon čega je sjeo u svoj VW Passat s nepripadajućim austrijskim registarskim oznakama.

U svom je pohodu prvo udario u drvenu konstrukciju terase na kojoj je sjedilo više ljudi, a zatim se namjerno zaletio u parkirane bicikle, uništivši ih nekoliko. U divljačkoj vožnji zahvatio je i 46-godišnju sudionicu maratona, odbacio je na tlo i pobjegao s mjesta događaja ne pruživši joj pomoć.

Obrana: 'Ne sjećam se ničega, a sin oštećenog je spavao kod mene'

Miroljub K. na sudu je priznao krivnju za većinu djela, no kategorički je odbacio optužbu da je zločin počinio iz mržnje. U svojoj obrani tvrdio je da se događaja uopće ne sjeća zbog velike količine alkohola, spomenuvši sedam do osam pića i konjak koje je popio.

​- Nešto me pogodilo u čelo, ali nije došlo od biciklista. Sjeo sam u auto i probudio se kući u krevetu kad me policija probudila. Ničega se nisam sjećao, i tada sam vidio da je sav jastuk u krvi - ispričao je na sudu, piše Jutarnji, pokušavajući opovrgnuti motiv mržnje tvrdnjom da gaji dobre odnose sa susjedima Hrvatima.

​- Sin jednog od oštećenih kod mene je znao prespavati više puta i to govori o tome da ja nikada nisam gajio nikakvu mržnju prema nacionalnoj osnovi. Imam prijatelje odasvuda i međusobno se pozdravljamo - dodao je.

Potresno svjedočanstvo ozlijeđene žene

Događaj je ostavio trajne posljedice na 46-godišnju biciklisticu, koja je nakon naleta helikopterom prevezena u zagrebačku bolnicu. Njezino svjedočanstvo otkriva dramatične trenutke napada.

​- Primijetila sam okrivljenika u autu koji me je neugodno gledao i nešto mrmljao. Muž mi je pružio bocu soka, a kada sam počela okretati glavu, vidjela sam okrivljenika u autu, te čula zvuk motora i guma. Zatim sam osjetila udar i pala na tlo. U KB Dubrava sam provela tri dana. Odlazim na fizikalnu, možda će mi trebati i operacija. Izgubila sam dio tkiva na gluteusu, i dalje trpim bolove. Smatram da sam unakažena - posvjedočila je ozlijeđena žena, prenosi Jutarnji.

Sudska odluka i žalba tužiteljstva

Općinski sud u Karlovcu proglasio ga je krivim za dovođenje u opasnost života i imovine, oštećenje tuđe stvari i krivotvorenje isprava. Uz kaznu od tri godine zatvora, izrečena mu je i mjera obveznog liječenja od ovisnosti. Također, oštećenima mora isplatiti 6208 eura odštete i podmiriti više od 1000 eura sudskih troškova.

Sudac je kao olakotne okolnosti uzeo u obzir to što je Miroljub K. u trenutku presude bio neosuđivan te činjenicu da je otac troje djece. S druge strane, otegotnima su ocijenjeni počinjenje djela iz mržnje, iznimna upornost i bijeg s mjesta događaja. Upravo je taj omjer ključan za žalbu tužiteljstva, koje smatra da je kazna preblaga i da ne odražava moralnu osudu za zlo koje je počinitelj nanio. Konačnu odluku donijet će viši sud, a Miroljubu K. će u kaznu biti uračunato šest mjeseci provedenih u istražnom zatvoru.