Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

Petak donosi promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, uz čestu jutarnju i večernju maglu u unutrašnjosti. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj do večeri će mjestimice pasti malo kiše, dok će u Dalmaciji od sredine dana biti sunčanije. Vjetar će biti slab, na istoku popodne umjeren jugoistočni, a na Jadranu slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. Najniža temperatura kretat će se od -1 do 4 °C, na Jadranu od 7 do 11 °C, dok će najviša dnevna biti između 3 i 8 °C, u Gorskoj Hrvatskoj do 11 °C, a u Primorskoj Hrvatskoj i do 16 °C.

Foto: DHMZ

Zbog guste magle u Zagrebačkoj regiji izdan je žuti meteoalarm. Vidljivost je mjestimice manja od 200 metara, a DHMZ upozorava na moguća kašnjenja u prometu, poteškoće u cestovnom prometu te moguće prekide u radu zračnih luka.

Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a za HRT dodatno je pojasnila kako će se vrijeme u petak razlikovati po regijama. Na istoku Hrvatske očekuje se promjenjiva naoblaka, uz sunčana razdoblja ponajprije u Posavini te umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura će biti od -1 do 3 °C ujutro te između 4 i 8 °C poslijepodne, ponegdje i viša na zapadu.

U središnjoj Hrvatskoj temperature će biti slične, uz više oblaka na sjeveru i češću maglu. Prema Pokuplju i Banovini bit će djelomice sunčano, a vjetar slab. U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu ujutro će još nakratko puhati umjereno jugo, a dan će donijeti postupno smanjenje naoblake. Lokalno se očekuje malo kiše, a na zapadnoj obali Istre moguća je jutarnja magla. Najviša dnevna temperatura bit će između 9 i 14 °C.

Dalmacija će imati djelomice sunčano vrijeme uz povremene oblake i mogućnost za malo kiše, posebice prema otocima. Puhat će slab do umjeren istočni vjetar i jugo, a najviša temperatura bit će od 12 do 15 °C, kao i na krajnjem jugu Hrvatske koji će imati najviše sunčanih razdoblja.

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Vikend donosi nastavak promjene vremena. U Gorskoj Hrvatskoj prevladavat će oblačno uz povremenu susnježicu i snijeg, a središnja Hrvatska i unutrašnjost Dalmacije imat će više sunčanih razdoblja, uz čestu jutarnju maglu. Najsunčaniji će biti istok zemlje. U nedjelju će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar te će temperatura osjetno pasti.

Na Jadranu slijedi postupno zahladnjenje, najprije na sjeveru. Bit će djelomice sunčano, dok će Dalmacija u subotu i ponedjeljak imati više sunčanih razdoblja. U nedjelju će zapuhati umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, dok će se prema otvorenom moru juga još zadržati.