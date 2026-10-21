Autom je gazio australsku zastupnicu: Nažalost, morali su joj amputirati i drugu nogu

Australskoj zastupnici Helen Haines amputirali su obje noge nakon što ju je u ponedjeljak udario automobil u Wangaratti, na sjeveroistoku savezne države Victorije. Njezin suprug Phil Haines rekao je u srijedu na konferenciji za novinare u bolnici Alfred u Melbourneu da liječnici nisu uspjeli spasiti desnu nogu. Haines se nalazi u stabilnom stanju.

- Helen su lijevu nogu amputirali u ponedjeljak. Nadali smo se da će joj spasiti desnu, ali kirurzi su je morali ukloniti - rekao je Phil Haines.

Muškarac s inicijalima B. N. (43) u srijedu je pred sudom optužen za opasnu vožnju koja je prouzročila teške ozljede te za namjerno nanošenje teških ozljeda saveznoj javnoj dužnosnici.

Njegov odvjetnik rekao je da ima rijetko neurološko stanje i da trenutačno ne uzima lijekove. Zahtjev za puštanje na slobodu uz jamčevinu nije podnio, a iduće ročište zakazali su za 4. veljače, piše CNN.

Policija Victorije još istražuje navodni motiv napada. Povjerenik policije Mike Bush rekao je da policija nije imala informacije koje bi upućivale na neposrednu opasnost od osumnjičenog. Slučaj je potaknuo raspravu o sigurnosti političara, a zastupnici su u Canberri u srijedu primili detaljne sigurnosne upute. Savezne policijske vlasti upozorile su na sve češće prijave uznemiravanja i prijetnji.

*uz korištenje AI-ja