UŽAS U ZAGREBU
Autom naletio na djevojku (22) i usmrtio je, tragaju za vozačem
U Zagrebu trenutno traje potraga za nepoznatim vozačem koji je u nedjelju nakon ponoći na Peščenici naletio na djevojku (22) i pobjegao, javlja Jutarnji list.
Hitna pomoć je po dojavi brzo stigla na mjesto nesreće u Ulici Donje Svetice, ali djevojci, nažalost, nije bilo spasa.
U tijeku je policijski očevid, a vozač je, prema pričama svjedoka, bez kočenja naletio na djevojku na zebri i pobjegao, piše Jutarnji.
