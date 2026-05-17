Autom naletio na djevojku (22) i usmrtio je, tragaju za vozačem

U Zagrebu trenutno traje potraga za nepoznatim vozačem koji je u nedjelju nakon ponoći na Peščenici naletio na djevojku (22) i pobjegao, javlja Jutarnji list.

Hitna pomoć je po dojavi brzo stigla na mjesto nesreće u Ulici Donje Svetice, ali djevojci, nažalost, nije bilo spasa.

U tijeku je policijski očevid, a vozač je, prema pričama svjedoka, bez kočenja naletio na djevojku na zebri i pobjegao, piše Jutarnji.