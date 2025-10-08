Radnici su se svađali s policijom, a beba je na hitnoj - ispričala nam je čitateljica koja se našla u blizini nesreće
Autom naletio na majku i bebu u Zagrebu: 'Semafor nije radio, radnici su se svađali s policijom'
Osobni automobil naletio je na dvije osobe na križanju Ulice Grada Mainza i Grahorove ulice u Zagrebu, potvrdila nam je zagrebačka policija. Kako neslužbeno doznajemo, radi se o bebi i majci.
Obje su ozlijeđene, a prevezli su ih u Kliniku za dječje bolesti - Klaićeva.
- Na križanju su radnici isključili semafore, a nisu angažirali prometnu policiju da regulira promet. Majka s dječjim kolicima krenula je prelaziti cestu, a onda je taksi naletio na nju. Radnici su se svađali s policijom, a beba je na hitnoj - ispričala nam je čitateljica.
