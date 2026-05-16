Autom se zabio u pješake usred Modene, sedmero ozlijeđenih

Sedam osoba ozlijeđeno je u subotu kad se automobil zabio u pješake u središtu sjevernog talijanskog grada Modene, rekla je policija.

Policija je rekla da je vozač, u svojim 30-im godinama, uhićen i da nema druge opasnosti.

Ranije su talijanski mediji izvijestili su da se automobil zabio u izlog trgovine nakon što je udario pješake, te da je vozač napao nožem prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti.