Ranije su talijanski mediji izvijestili su da se automobil zabio u izlog trgovine nakon što je udario pješake, te da je vozač napao nožem prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti
VITLAO NOŽEM
Autom se zabio u pješake usred Modene, sedmero ozlijeđenih
Čitanje članka: < 1 min
Sedam osoba ozlijeđeno je u subotu kad se automobil zabio u pješake u središtu sjevernog talijanskog grada Modene, rekla je policija.
Policija je rekla da je vozač, u svojim 30-im godinama, uhićen i da nema druge opasnosti.
Ranije su talijanski mediji izvijestili su da se automobil zabio u izlog trgovine nakon što je udario pješake, te da je vozač napao nožem prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku