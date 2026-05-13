Talijani šalju dva protuminska broda blizu Perzijskog zaljeva

Talijanski ministar obrane u srijedu je najavio da će Italija unaprijed rasporediti dva protuminska broda bliže Perzijskom zaljevu da bi mogli brzo intervenirati i osigurati Hormuški tjesnac kada to dopuste uvjeti.

"Kao čisto preventivnu mjeru i s obzirom na vrijeme potrebno za prijenos i preraspodjelu resursa, planiramo rasporediti dva protuminska broda relativno bliže Hormuškom tjesnacu", objasnio je ministar Guido Crosetto u parlamentu.

Ta će dva broda biti raspoređena "u početku u istočnom Sredozemlju, a zatim i u Crvenom moru, kao dio aktualnih misija 'Mediterraneo Sicuro' ('Sigurno Sredozemlje') i 'Aspides'", precizirao je ministar.

Crosetto je istaknuo da preduvjet za bilo kakvo vojno raspoređivanje ne bi bio "privremeni" prekid vatre, koji je trenutačno na snazi ​​između Irana i Sjedinjenih Država, "već stvarno, vjerodostojno i stabilno primirje ili još bolje, trajni mir".

Naznačio je i da se svaka misija u Hormuškom tjesnacu može odvijati samo uz prethodno odobrenje članova parlamenta.

Sredinom travnja nekoliko je zemalja, koje nisu izravno uključene u sukob izazvan 28. veljače američko-izraelskim napadima na Iran, izrazilo spremnost da uspostavi "neutralnu misiju" za osiguranje tjesnaca. To je ostvareno na konferenciji kojom su u Parizu predsjedavali francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, a u njoj je sudjelovala i Italija.

Cilj je "pratiti i osigurati trgovačke brodove koji prolaze Zaljevom", rekao je Macron, dok je Starmer potez opisao kao "mirnu, obrambenu" silu.

"Danas 40 zemalja razmatra doprinos tomu da Hormuški tjesnac postane slobodan i plovan čim uvjeti to dopuste. Čak 24 među njima već je izrazilo načelnu spremnost za sudjelovanjem s visoko specijaliziranim resursima, korisnim, primjerice, za uklanjanje mina iz pomorskog područja", pojasnio je talijanski ministar obrane.

"Ako prevlada mir, svim bi jedinicama uključenih savezničkih nacija trebalo gotovo mjesec dana plovidbe da stignu do Perzijskog zaljeva. Zato se i mi organiziramo kako bismo se približili ovom području, a pritom ostali na sigurnoj udaljenosti", objasnio je parlamentarcima.

Guido Crosetto rekao i da je kinesko sudjelovanje "temeljno" za "postizanje rješenja", posebno u sklopu Ujedinjenih naroda.

"Kina je prva pogođena onim što se događa u Hormuzu, stoga bi trebala imati barem jednak, ako ne i veći interes od nas da se pronađe rješenje", rekao je.

Francuski predsjednik Macron u utorak je najavio predstojeću "inicijativu u Ujedinjenim narodima" čija je svrha predložiti "okvir" za takvu buduću misiju osiguranja Hormuškog tjesnaca, koja bi trebala započeti nakon što se Iran i Sjedinjene Države dogovore o ukidanju svojih blokada, uz naravno, konzultacije s ove dvije zemlje.