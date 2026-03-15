Hrvatska ponovno djeluje kao eksperimentalno tržište u kojemu se nove rupe u regulativi prvo testiraju na javnom prostoru
KOMENTIRA: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+
Automati bez kontrole, djeca bez zaštite, a 'joint' - suvenir
Čitanje članka: 1 min
U Zagrebu danas možete kupiti nešto što izgleda kao joint, na automatu. Dovoljno je ubaciti novac ili prisloniti karticu i uređaj će vam izbaciti smotani proizvod od industrijske konoplje, papiriće, drobilicu ili vaporizator. Na pakiranju često piše da je riječ o “suveniru” ili “kolekcionarskom primjerku” koji nije za konzumaciju. No svi znaju čemu zapravo služi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+