Automobil kod Omiša naletio na pješaka: Preminuo do bolnice

Automobil je naletio na pješaka, koji je uslijed ozljeda preminuo na putu do bolnice. Do nesreće je došlo u petak oko 7:50 sati u Medićima kod Omiša, piše splitsko-dalmatinska policija.

O događaju su izvijestili državno odvjetništvo, a slijedi očevid.

Promet se na navedenoj dionici ceste odvija naizmjenično, jednim prometnim trakom i uz regulaciju policije.