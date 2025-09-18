Obavijesti

OČEVID U TIJEKU

Automobil kod Omiša naletio na pješaka: Preminuo do bolnice

Automobil kod Omiša naletio na pješaka: Preminuo do bolnice
Promet se na navedenoj dionici ceste odvija naizmjenično, jednim kolničkom trakom uz regulaciju policijskih službenika

Automobil je naletio na pješaka, koji je uslijed ozljeda preminuo na putu do bolnice. Do nesreće je došlo u petak oko 7:50 sati u Medićima kod Omiša, piše splitsko-dalmatinska policija.

O događaju su izvijestili državno odvjetništvo, a slijedi očevid.

Promet se na navedenoj dionici ceste odvija naizmjenično, jednim prometnim trakom i uz regulaciju policije.

