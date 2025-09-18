Promet se na navedenoj dionici ceste odvija naizmjenično, jednim kolničkom trakom uz regulaciju policijskih službenika
OČEVID U TIJEKU
Automobil kod Omiša naletio na pješaka: Preminuo do bolnice
Čitanje članka: < 1 min
Automobil je naletio na pješaka, koji je uslijed ozljeda preminuo na putu do bolnice. Do nesreće je došlo u petak oko 7:50 sati u Medićima kod Omiša, piše splitsko-dalmatinska policija.
O događaju su izvijestili državno odvjetništvo, a slijedi očevid.
Promet se na navedenoj dionici ceste odvija naizmjenično, jednim prometnim trakom i uz regulaciju policije.
