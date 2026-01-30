Automobilom udario biciklisticu u Karlovcu, teško je ozlijeđena

Policija je objavila detalje prometne nesreće u Karlovcu, u Ulici dr. Vladka Mačeka u kojoj je vozač (77) automobila oko 18 sati udario biciklisticu (51).

- Biciklistica se kretala prometnom površinom namijenjenoj za kretanje pješaka. Dolaskom do kolnika ulice započela je prelaziti kolnik preko označene biciklističke staze iako prije prelaženja kolnika nije obratila pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja su joj se približavala - navodi policija.

Tada je naišao auto i udario biciklisticu nakon čega je ona pala i teško se ozlijedila.

- Izvršenim očevidom utvrđeno je da biciklistkinja za vrijeme upravljanja noću nije bila označena reflektirajućim prslukom, odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Zbog izazivanja prometne nesreće bit će joj uručen obavezni prekršajni nalog - navodi policija.