Obavijesti

News

Komentari 0
PALA JE NA CESTU

Automobilom udario biciklisticu u Karlovcu, teško je ozlijeđena

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Automobilom udario biciklisticu u Karlovcu, teško je ozlijeđena
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Izvršenim očevidom utvrđeno je da biciklistkinja za vrijeme upravljanja noću nije bila označena reflektirajućim prslukom, odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom

Admiral

Policija je objavila detalje prometne nesreće u Karlovcu, u Ulici dr. Vladka Mačeka u kojoj je vozač (77) automobila oko 18 sati udario biciklisticu (51).

- Biciklistica se kretala  prometnom površinom namijenjenoj za kretanje pješaka. Dolaskom do kolnika ulice započela je prelaziti kolnik  preko označene biciklističke staze iako prije prelaženja kolnika nije obratila pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja su joj se približavala - navodi policija.

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Stravičan sudar u Bjelovaru!
Stravičan sudar u Bjelovaru!

Tada je naišao auto i udario biciklisticu nakon čega je ona pala i teško se ozlijedila.

- Izvršenim očevidom utvrđeno je da biciklistkinja za vrijeme upravljanja noću nije bila označena reflektirajućim prslukom, odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Zbog izazivanja prometne nesreće bit će joj uručen obavezni prekršajni nalog - navodi policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'
ZABRANA ZA THOMPSONA

Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji dočeka. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao, rekli su nam iz Thompsonovog tima
Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...
ZAVRŠILI PREGOVORI

Plenković objavio povećanje plaća za 260.000 zaposlenih u državi. Evo koliko će iznositi...

Nove povišice će se odnosi i na javne službe iako oni zasad ne pristaju na te uvjete. Koštat će državu 300 milijuna eura. Vlada je dogovorila rast osnovice u tri navrata po 1 posto. Izračunali smo što to znači za plaću
EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!
KRIVOTVORILA PUTOVNICE

EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!

Otac Kendall u Utah se s djecom planira vratiti ovaj vikend. U Hrvatskoj se za njihov povratak borio deset dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026