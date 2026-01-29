To je obilaznica prema Daruvaru, došli su sa strojevima izvlačiti vozila iz kanala, a tu je i policija, ispričao nam je čitatelj
Stravičan sudar u Bjelovaru!
Kamion i automobil sudarili su se na Južnoj obilaznici u Bjelovaru, te je vozač kamiona ozlijeđen i prevezen u bolnicu. Od čitatelja doznajemo kako su vozila završila u kanalima pored ceste.
- To je obilaznica prema Daruvaru, došli su sa strojevima izvlačiti vozila iz kanala, a tu je i policija - rekao nam je čitatelj. Policija je dojavu zaprimilau četvtak u 10.13 sati.
- Vozač teretnog vozila rođen 1963. godine, prevezen je u bolnicu, dok je drugi vozač rođen 1984. godine, ostao na mjestu nesreće. Očevid je u tijeku, a više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato po njegovu završetku - rekli su nam iz policije.
