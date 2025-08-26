ALINA I KALENDAR
Autori knjige su na crnoj listi! Kremlj je u šoku nakon navoda o Putinu i maloljetnoj misici
Autori knjige 'The Tsar in Person. How Vladimir Putin Fooled Us All' na crnoj su listi. Morat će se okreati do kraja života, rekao je izvor za ruske medije nakon šokantnih tvrdnji iz knjige o Vladimiru Putinu. Posebno se to tiče dijela od 17-godišnjoj misici Alisi Harčevoj koju je Putin navodno izabrao za erotski kalendar. Navodi se i da je bio s njom, a ona je navodno kupila stan u Moskvi preko biznismena i bliskog Putinovog prijatelja. U knjizi navode i da je Putinov otac bio nasilnik koji je u mladosti vilama izbio oko mještanki.