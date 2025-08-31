Obavijesti

SUMMIT EUROAZIJSKIH ČELNIKA

Avdagić: U Tianjinu ne očekujem ništa spektakularno. Taj susret najviše treba upravo Putinu

Ruski predsjednik Vladimir Putin na summitu u Kini dobiti će publiku kojoj može iznijeti svoju viziju nastavka ili kraja rata u Ukrajini, smatra vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić

U eri američkih carina i rastućih geostrateških napetosti, kineski predsjednik Xi Jinping u Tianjinu na sjeveru zemlje okuplja čelnike Rusije, Indije, Irana i Turske te dvadesetak euroazijskih zemalja. Riječ je o summitu Šangajske organizacije za suradnju (SCO), a tamo su već stigli ruski predsjednik Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi, kojemu je to prvi posjet Kini od 2018. Dolazi i sjevernokorejski vođa Kim Jong-un, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, kao i iranski Masud Pezeškian.

Summit, koji neki opisuju kao najvažniji od stvaranja SCO-a 2001., odvija se usred višestrukih kriza koje izravno utječu na njegove članice: američkog trgovinskog sukoba s Kinom i Indijom, rata u Ukrajini, iranskog nuklearnog spora, izraelske agresije i drugih gorućih pitanja. SCO okuplja deset država članica i 16 zemalja promatrača ili partnera te predstavlja gotovo polovicu svjetskog stanovništva i 23,5 posto BDP-a planeta. Kina namjerava pokazati svoj diplomatski utjecaj, ali i svoju vojnu moć te se predstaviti kao stup stabilnosti.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić od summita ne očekuje ništa spektakularno ni veliko.

- Iz jednostavnog razloga jer su razlike između zemalja koje sudjeluju na njemu prilično velike. Oni teže predstavljati svijet kao multipolaran i u tom smislu traže svoju ulogu i mjesto u njemu. Tu su Kina, Rusija, Pakistan i Indija, dakle države koje nemaju neku zajedničku politiku. Ta organizacija nije ekvivalent NATO-u ni Europskoj uniji jer to vrlo teško može biti. To je više prilika nekim čelnicima da uđu u određene dubinske razgovore i dogovore. To je summit koji zapravo treba ponajviše ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu kako bi predstavio svoju viziju nastavka ili kraja rata u Ukrajini i zna da tamo ima 'publiku' - smatra Avdagić.

Napominje da je SCO bio zamišljen kao obrambena organizacija, no sve se "razvodnilo".

- Korelira s BRICS-om (akronim koji označava Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu i Južnu Afriku, op.a.), no u njemu je i Turska, članica NATO-a. Njihov susret nije mjesto gdje se donose nekakve odluke. To je susret koji je unaprijed dogovoren i koji neće promijeniti svijet, a Putinu će pružiti priliku da predstavi svoju agendu. Sve se događa u sjeni Trumpovih carina, koje je sud proglasio nezakonitima i za koje ne znamo što će biti i hoće li ih biti - kaže konzultant. 

