SAMIT U TIANJINU

Crveni tepih za Putina u Kini: 'Veze s Rusijom najbolje ikad'

Piše HINA,
Crveni tepih za Putina u Kini: 'Veze s Rusijom najbolje ikad'
Foto: Reuters

Veze između Kine i Rusije su "najbolje u povijesti" i postale su "najstabilnije, najzrelije i strateški najznačajnije među glavnim zemljama", rekla je kineska državna televizija CCTV u svom izvješću o dolasku.

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u nedjelju u sjeverni kineski lučki grad Tianjin, izvijestili su kineski i ruski državni mediji, na regionalni sigurnosni summit za koji se Kina nada da će se suprotstaviti zapadnom utjecaju u globalnim odnosima.

Na početku četverodnevnog posjeta ruskom susjedu i najvećem trgovinskom partneru, Putinu je prostrt crveni tepih na pisti gdje su ga dočekali dočekali visoki gradski dužnosnici, vidjelo se u prijenosu događaja uživo ruske agencije TASS.

Veze između Kine i Rusije su "najbolje u povijesti" i postale su "najstabilnije, najzrelije i strateški najznačajnije među glavnim zemljama", rekla je kineska državna televizija CCTV u svom izvješću o dolasku.

Putin arrives in China's Tianjin ahead of SCO summit
Foto: Reuters

Predsjednik Xi Jinping ugostit će oko 20 svjetskih čelnika u Tianjinu, uključujući i indijskog premijera Narendru Modija, na dvodnevnom summitu Šangajske organizacije za suradnju, najvećem okupljanju od osnivanja te skupine 2001. godine tada šest euroazijskih zemalja.

Blok usmjeren na sigurnost proširio se posljednjih godina na 10 stalnih članica i 16 zemalja dijaloga i promatrača. Njegove su se ovlasti proširile sa sigurnosti i borbe protiv terorizma na ekonomsku i vojnu suradnju.

Očekuje se da će Xi iskoristiti summit kako bi pokazao kako bi izgledao međunarodni poredak poslije onog predvođenog Sjedinjenim Državama, a istovremeno će pružiti veliku diplomatsku pomoć Rusiji, pogođenoj sankcijama zbog invazije na Ukrajinu.

Dan prije posjeta, Putin je u pisanom intervjuu za kinesku službenu novinsku agenciju Xinhua oštro kritizirao zapadne sankcije, rekavši da se Moskva i Peking zajednički protive "diskriminatornim" sankcijama u globalnoj trgovini.

Rusko gospodarstvo je na rubu recesije, opterećeno trgovinskim ograničenjima i troškovima rata.

Vođe iz Srednje Azije, Bliskog istoka, Južne Azije i Jugoistočne Azije prisustvovat će summitu, što Kina želi prikazati kao snažan pokazatelj jedinstva među "globalnim jugom", što se odnosi na zemlje u razvoju i zemlje s nižim prihodima, uglavnom na južnoj hemisferi.

