Avion koji je letio iz Pule srušio se na aerodromu kod Londona!

Srušio se na tlo i eksplodirao u velikoj vatrenoj kugli. Očajni smo, rekao je član obitelji putnika iz malog zrakoplova koji se srušio odmah nakon polijetanja s londonskog aerodroma Southend u nedjelju. Strašna nesreća se dogodila pred brojnim svjedocima i djecom. Zrakoplov dug 12 metara srušio se u blizini piste. Bio je na putu za Nizozemsku, a dosegnuo je samo 54 metra visine.

Pokretanje videa... 00:25 Dim s piste nakon pada malog zrakoplova | Video: 24sata/Reuters

Naglo je skrenuo i zabio se nosom u tlo u blizini piste.

Foto: Facebook

- Eksplozija je izazvala gusti crni dim vidljiv iz daleka. Scena je bila šokantna - izjavili su svjedoci.

Taj se zrakoplov često koristi za medicinske evakuacije. U nedjelju je obavio dva leta, iz Atene do Pule, a onda iz Pule do Southenda u Ujedinjenom Kraljevstvu gdje je sletio u 14:51. Može prevoziti do 12 putnika, ali još se ne zna koliko je ljudi bilo u zrakoplovu.

Sve hitne službe odmah su izišle na teren.

- Surađujemo sa svim hitnim službama na mjestu događaja i radovi će trajati nekoliko sati - rekli su.

Zračna luka u Londonu ostat će zatvorena do daljnjega, prenosi BBC u ponedjeljak.