Avion kojim je letio Hegseth morao hitno sletjeti u Britaniji

Zrakoplov kojim je američki ministar obrane Pete Hegseth putovao iz Belgije prema SAD-u prisilno je sletio u Velikoj Britaniji zbog tehničkog kvara, potvrdio je Pentagon. Kako je navedeno u priopćenju objavljenom na platformi X, posada je otkrila pukotinu na vjetrobranskom staklu tijekom leta, zbog čega je odlučeno da se avion sigurno prizemlji u skladu sa standardnim sigurnosnim procedurama.

"Zrakoplov je sletio prema standardnim postupcima i svi putnici, uključujući ministra Hegsetha, su sigurni", izjavio je glasnogovornik Pentagona Sean Parnell.

Hegseth se oglasio kratko nakon slijetanja porukom:

“Sve je u redu. Hvala Bogu. Nastavljamo misiju!”

Ministar je bio na povratku s sastanka ministara obrane NATO-a u Bruxellesu, a prema dostupnim informacijama, incident nije imao daljnjih posljedica.

Ovo nije prvi put da su američki vojni zrakoplovi koji prevoze visoke dužnosnike imali tehničke poteškoće. Ranije ove godine zrakoplov američkog državnog tajnika Marca Rubia morao se vratiti u Washington nakon mehaničkog problema tijekom puta prema Münchenu, piše Reuters.