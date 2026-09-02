VLADA U GOSPIĆU Voda na stolu, a sanacija otpada čeka...

Predsjednik Vlade Andrej Plenković stigao je jučer u Gospić, gdje je s ministrima, predstavnicima državnih institucija, lokalne vlasti i građanskih udruga održao sastanak o sanaciji više od 37.000 tona ilegalno odloženog otpada.

- Održali smo sastanak sa županom, gradonačelnikom Gospića, načelnicima svih općina te predstavnicima građanskih udruga i inicijativa koje su bile s nama i izrazile zabrinutost - rekao je Plenković.

Na sastanak nije došla inicijativa "Gospić je naš dom", iz koje tvrde da nisu dobili službeni poziv te da je premijerov dolazak tri dana prije prosvjeda u Zagrebu pokušaj saniranja političke štete.

- Jedna inicijativa nije se odazvala na poziv. To je njihov odabir - odgovorio je Plenković. Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" referirala se na premijerov istup rekavši da pokušava prikazati njihovo odbijanje sastanka kao politički potez te mu poručivši da građani već godinama traže rješenje i mjesecima pokušavaju doći do njega.

- Problemi se rješavaju za stolom, ne na ulici? Osamnaest mjeseci kasnije i tri dana prije prosvjeda! - naveli su, ocijenivši neprimjerenim optužbe za političko djelovanje zbog nedolaska na sastanak.

A Plenković je rekao da je oporba ovo sve iskoristila za svoje političke i politikantske ciljeve.

- Oporba je iz svojih oportunističkih razloga prekinula i sjednicu u Gospiću. Nikakav prosvjed neće pomoći riješiti problem, osim što će naglasiti tu temu kao važnu. Odabran je izvođač, napravio se plan sanacije, sve će biti odvezeno - rekao je premijer te dodao da termin njegova posjeta Gospiću nije povezan s prosvjedom nego s odlukama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o izboru izvođača za prekrivanje zakopanog i uklanjanje dijela površinskog otpada.

- Nije slučajno odabran današnji dan. Fond ima zadatak što prije donijeti odluku. Može doći i do poništenja natječaja, nakon čega se kreće u pregovarački postupak s drugim izvođačima kako bi se rasuti otpad odvezao iz Gospića. U izradi je i plan sanacije zakopanog otpada, kojeg ima najviše - rekao je.

Plenković: Voda je potpuno ispravna

Jedno od ključnih pitanja bila je sigurnost vode za piće. Plenković tvrdi da analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nisu pokazale onečišćenje sustava javne vodoopskrbe.

- Prema svim analizama HZJZ-a, voda je potpuno ispravna. Mjerenja su česta kako bi građani dobili potpunu informaciju. Zasad nema negativnih učinaka na vodu za piće u sustavu javne vodoopskrbe - rekao je.

Da je voda iz javne vodoopskrbe ispravna i sigurna za piće, sudionici sastanka pokušali su pokazati i simboličnom gestom. Na stolu su, umjesto uobičajenih boca vode, stajale čaše, a tajnica ličko-senjskog župana Ernesta Petryja donosila je vrčeve napunjene vodom iz slavine. Tu su vodu tijekom sastanka pili premijer, ministri i ostali sudionici, nastojeći tako dodatno uvjeriti zabrinute građane u tvrdnje HZJZ-a da je voda sigurna. Plenković se pozvao i na ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka, koji je na sastanku predstavio rezultate mjerenja i plan nastavka praćenja kvalitete vode.

Ovo je prvi premijerov posjet Gospiću otkad je Uskok početkom kolovoza objavio rezultate vještačenja Geotehničkog fakulteta. Nalazi su pokazali da je tlo na lokaciji ilegalnog odlagališta onečišćeno teškim metalima, dok su u podzemnoj vodi pronađeni PFAS spojevi, poznati kao "vječne kemikalije". Premijer i HZJZ naglašavaju da PFAS nije pronađen u vodi iz javne vodoopskrbe. Plan sanacije obuhvaća privremeno prekrivanje zakopanog otpada vodonepropusnim materijalom te uklanjanje otpada iz vreća, rasutog materijala, silosa i podzemlja. Prekrivanjem bi se trebalo spriječiti prodiranje oborinskih voda kroz otpad i širenje opasnih tvari u krško tlo.

- Kako bi se spriječilo eventualno procjeđivanje vode i mogućnost da opasne tvari i kemikalije dospiju u krško tlo, zakopani dio otpada bit će privremeno prekriven, što je prije moguće. Potom će se organizirati njegova sanacija - rekao je Plenković.

Odbacio je kritike dijela građanskih aktivista koji se protive prekrivanju.

- Svi eksperti tvrde da se otpad treba prekriti, nisu oni amateri. Privremeno prekrivanje jamstvo je Gospićanima da će se spriječiti procjeđivanje vode. Ne postoji čarobnjak koji će izvan procesa javne nabave odnijeti taj otpad - poručio je.

Za otpad koji se nalazi u velikim vrećama oko silosa Fond je već izabrao izvođača. Za približno 4500 tona rasutog otpada Povjerenstvo Fonda analizira dvije ponude. Ako one ne budu prihvatljive, postupak bi mogao biti poništen, nakon čega bi počeli pregovori s drugim izvođačima.

Najveći je izazov između 32.000 i 33.000 tona zakopanog heterogenog otpada, odnosno pepela. Priprema postupka za njegovo uklanjanje još traje, a prema Plenkovićevim riječima trebala bi biti dovršena za dvadesetak, odnosno najviše 24 dana. Nakon toga trebalo bi početi uklanjanje. Konačan rok završetka sanacije nije objavljen.

- Vlada je uz Gospić i Liku, razumije ozbiljnost problema i riješit će ga na stručan i pouzdan način. To će koštati sredstava Fonda, ali okrenut ćemo se prema odgovornima - rekao je Plenković. Kazneni postupak zbog ilegalnog dovoženja i odlaganja otpada vodi se protiv osumnjičenih fizičkih i pravnih osoba, a uključeni su DORH i Uskok. Premijer je rekao da Vlada ne može prejudicirati ishod, ali da će svi kojima se utvrdi krivnja morati odgovarati. Iz inicijative “Gospić je naš dom” odgovaraju da od prosvjeda neće odustati. Na sastanku su od građanskih udruga sudjelovali predstavnici Prijatelja Gacke i Građana za spas Like. Uz Plenkovića su stigli ministri Tomo Medved, Branko Bačić, Marija Vučković, Irena Hrstić i Damir Habijan.