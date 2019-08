Avion udario u jato galebova i sletio u polje: 'Pilot je heroj!'

Rusija u četvrtak slavi "čudo" uspješnog slijetanja putničkog zrakoplova s 233 putnika na polje kukuruza u predgrađu Moskve, nakon što je pri uzlijetanju udario u jato ptica.

Ministarstvo zdravstva objavilo je da je ozlijeđeno 23 ljudi, no da nitko nije poginuo kad je Airbus 321 Ural Airlinesa sletio na polje jugoistočno od Moskve. Avion je nedugo nakon uzlijetanja udario u jato galebova, zbog čega su mu se pokvarili motori.

#Russia: A-321 of Ural airlines crashlanded near Zhukovskiy of Moscow region after bird strike. 10 wounded. Piliots managed to land a plane in the field https://t.co/r2XoFs37Wt pic.twitter.com/JHRpOOtH9g