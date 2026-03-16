Axios: Iran i SAD već par dana su na direktnoj tajnoj liniji

Izravni komunikacijski kanal između američkog izaslanika Stevea Witkoffa i iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija ponovno je aktiviran posljednjih dana, objavio je portal Axios pozivajući se na američkog dužnosnika i izvor upoznat sa situacijom. Prema navodima tog portala, riječ je o prvoj poznatoj izravnoj komunikaciji između dviju strana otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli rat protiv Irana. Ipak, nije poznato koliko su razmijenjene poruke bile sadržajne niti jesu li dovele do konkretnog pomaka u odnosima.

Axios navodi kako je Araghchi slao tekstualne poruke Witkoffu, dok je jedan američki dužnosnik istodobno poručio da Washington „ne razgovara“ s Teheranom.

S druge strane, portal Drop Site ranije je izvijestio da je upravo Witkoff slao poruke iranskom ministru. Pozivajući se na iranske dužnosnike, taj medij tvrdi da Araghchi nije odgovarao na te poruke.

Informacije o komunikaciji dolaze u trenutku pojačanih napetosti između Irana te Sjedinjenih Država i Izraela, dok sukob i dalje traje bez naznaka brzog smirivanja situacije.