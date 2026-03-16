Njemački kancelar poručio: 'Rat u Iranu nije stvar NATO-a'

Njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak je na sastanku s novim nizozemskim premijerom u Berlinu isključio mogućnost sudjelovanja njemačke vojske u zaštiti naftnih tankera u Hormuškom tjesnacu te oštro kritizirao odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa. NATO je obrambeni savez, a ne intervencionistički, poručio je njemački čelnik na sastanku s nizozemskim premijerom Robom Jettenom u Berlinu.

"Stoga bih volio da se unutar saveza jedni prema drugima odnosimo s nužnim poštovanjem", kazao je Merz.

Rat u Iranu, rekao je, nije nešto čime bi se NATO trebao baviti.

Merzovi komentari odražavju izjave njegovog glasnogovornika Stefana Korneliusa, koji je ranije u ponedjeljak kazao da "ovaj rat nema veze s NATO-om. To nije NATO-ov rat".

Trump je prethodno upozorio na "vrlo lošu budućnost“ za saveznike unutar NATO-a koji se ne pridruže akciji u Hormuškom tjesnacu.

Merz je rekao da Njemačka neće sudjelovati u korištenju vojnih sredstava kako bi se osigurala sloboda plovidbe u tjesnacu dokle god traje rat.

"Dan-danas nismo upoznati ni s kakvim konceptom toga kako bi takva operacija uopće mogla uspjeti", dodao je kancelar.

Pomorski promet kroz Hormuški tjesnac, ključan prolaz za međunarodni prijevoz nafte i ukapljenog zemnog plina, gotovo je posve prestao zbog rata i prijetnje iranskih napada.

Merz upozorio na 'vječni rat'

"Dijelimo cilj: ovaj iranski režim mora prestati", kazao je Merz.

"Mora biti zamijenjen demokratski legitimnom vladom. No, na temelju svega iskustva koje smo prikupili proteklih godina i desetljeća, ostvarivanje toga bombardiranjem vrlo vjerojatno neće uspjeti".

Merz je naglasio da regija ne smije biti uvučena u "vječni rat" s nejasnim ciljevima.

"Daljnja eskalacija borbi bi predstavljala velike rizike za naše partnere na Bliskom istoku i diljem regije Perzijskog zaljeva".

Isto bi vrijedilo i u slučaju urušavanja iranske države, njenog teritorijalnog integriteta i gospodarstva, dodao je Merz.

"Rat stoga mora završiti što je prije moguće jasnim planom i strategijom".