Obavijesti

News

Komentari 0
ISKLJUČIO VOJNO SUDJELOVANJE

Njemački kancelar poručio: 'Rat u Iranu nije stvar NATO-a'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Njemački kancelar poručio: 'Rat u Iranu nije stvar NATO-a'
Foto: Michael Kappeler/DPA

Trump je prethodno upozorio na "vrlo lošu budućnost" za saveznike unutar NATO-a koji se ne pridruže akciji u Hormuškom tjesnacu

Njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak je na sastanku s novim nizozemskim premijerom u Berlinu isključio mogućnost sudjelovanja njemačke vojske u zaštiti naftnih tankera u Hormuškom tjesnacu te oštro kritizirao odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa. NATO je obrambeni savez, a ne intervencionistički, poručio je njemački čelnik na sastanku s nizozemskim premijerom Robom Jettenom u Berlinu.

"Stoga bih volio da se unutar saveza jedni prema drugima odnosimo s nužnim poštovanjem", kazao je Merz.

Rat u Iranu, rekao je, nije nešto čime bi se NATO trebao baviti.

AIBG HACKATHON 20 sati kodiranja i AI bitke: Studenti u Zagrebu razvijat će AI koji će se međusobno boriti
20 sati kodiranja i AI bitke: Studenti u Zagrebu razvijat će AI koji će se međusobno boriti

Merzovi komentari odražavju izjave njegovog glasnogovornika Stefana Korneliusa, koji je ranije u ponedjeljak kazao da "ovaj rat nema veze s NATO-om. To nije NATO-ov rat".

Trump je prethodno upozorio na "vrlo lošu budućnost“ za saveznike unutar NATO-a koji se ne pridruže akciji u Hormuškom tjesnacu.

Merz je rekao da Njemačka neće sudjelovati u korištenju vojnih sredstava kako bi se osigurala sloboda plovidbe u tjesnacu dokle god traje rat.

OGLASIO SE BRITANSKI PREMIJER Starmer: Britanija se neće uvući u širi rat s Iranom. S Donaldom Trumpom imam dobar odnos...
Starmer: Britanija se neće uvući u širi rat s Iranom. S Donaldom Trumpom imam dobar odnos...

"Dan-danas nismo upoznati ni s kakvim konceptom toga kako bi takva operacija uopće mogla uspjeti", dodao je kancelar.

Pomorski promet kroz Hormuški tjesnac, ključan prolaz za međunarodni prijevoz nafte i ukapljenog zemnog plina, gotovo je posve prestao zbog rata i prijetnje iranskih napada.

Merz upozorio na 'vječni rat'

"Dijelimo cilj: ovaj iranski režim mora prestati", kazao je Merz.

"Mora biti zamijenjen demokratski legitimnom vladom. No, na temelju svega iskustva koje smo prikupili proteklih godina i desetljeća, ostvarivanje toga bombardiranjem vrlo vjerojatno neće uspjeti".

Merz je naglasio da regija ne smije biti uvučena u "vječni rat" s nejasnim ciljevima.

poklon koji se pamti Poklon za svetu Krizmu ili Prvu Pričest: Personalizirane kreativne ideje iz Hrvatske
Poklon za svetu Krizmu ili Prvu Pričest: Personalizirane kreativne ideje iz Hrvatske

"Daljnja eskalacija borbi bi predstavljala velike rizike za naše partnere na Bliskom istoku i diljem regije Perzijskog zaljeva".

Isto bi vrijedilo i u slučaju urušavanja iranske države, njenog teritorijalnog integriteta i gospodarstva, dodao je Merz.

"Rat stoga mora završiti što je prije moguće jasnim planom i strategijom".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Merz odbio Trumpa: Rat nije stvar NATO-a! Pala cijena nafte
IZ MINUTE U MINUTU

Merz odbio Trumpa: Rat nije stvar NATO-a! Pala cijena nafte

Pratite događaje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji se od 28. veljače proširio diljem Bliskog istoka
VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'
PEKAR IZ SNOVA

VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'

Na cijelom sjeverozapadu Imotske krajine nema ni jedne trgovine. Srećom, pekar Marko svako jutro kombijem kruh raznosi kilometrima daleko, od zaseoka do zaseoka, a ljudi su mu neizmjerno zahvalni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026