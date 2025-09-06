Ta podmukla bolest pluća i danas odnosi živote, ne samo onih koji su u tvornici radili nego i onih koji s njom nikad nisu imali bliskih susreta. Život tih ljudi ne možemo vratiti, ali njihove sudbine ne smiju biti zaboravljene
Azbest nije samo jedan nesretni brod iz Italije, svuda je oko nas
Jedno je sigurno - talijanski brod Moby Drea iz kojeg je u splitskom škveru trebalo čupati panele punjene azbestom učinio je barem jednu dobru stvar - osvijestio je građane o opasnostima koje iz azbesta vrebaju i važnosti pravilnog uklanjanja i skladištenja proizvoda napravljenih od njega. Sve ono o čemu se šutjelo godinama, sva ostavština Salonita, tvornice azbesta u Vranjicu na području Solina, izašla je na vidjelo. I ne govorimo ovdje samo o pločama i cijevima kojih ima posvuda, govorimo i o onom puno bolnijem - mezoteliomu, bolesti koja se često naziva i azbestoza. Ta podmukla bolest pluća i danas odnosi živote, ne samo onih koji su u tvornici radili nego i onih koji s njom nikad nisu imali bliskih susreta. Život tih ljudi ne možemo vratiti, ali njihove sudbine ne smiju biti zaboravljene. Jer od samog azbesta u ovom trenutku opasnija je jedino šutnja i ignoriranje problema. Taj materijal je na području Solina, Kaštela, Splita, pa i cijele države, toliko rasprostranjen da bi, kad govorimo o njegovom uklanjanju iz prostora, problemu trebalo pristupiti vrlo ozbiljno i sistematski. Kažu, nije on opasan ako je kompaktan, ali pritom zaboravljaju da je on na krovovima i fasadama već desetljećima i da je pod utjecajem vremena sklon oštećenjima, a time i mrvljenju. A tad postaje opasan.
