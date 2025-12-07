Obitelj i prijatelji shrvani: 'Svi smo voljeli našu Rominu, ovo je užas! Ostali smo bez riječi...'

Rijeka je potresena strašnom tragedijom koja je šokirala cijeli grad, a i državu. 23-godišnju Rominu V. ubio je njezin 24-godišnji dečko, Fran B., koji je nakon što je usmrtio djevojku pokušao oduzeti vlastiti život. Ovaj brutalni femicid, koji je zgrozio sugrađane, dogodio se u subotu u stanu u centru Rijeke, u ranim jutarnjim satima, dok je mladi par trebao krenuti na planirani romantični izlet u Veronu.

Tragedija je počela u stanu na Trgu Republike Hrvatske, gdje je, prema informacijama koje su potvrdile policijske službe, Fran B. napao svoju djevojku nožem. Romina je zadobila više od 30 uboda u gornji dio tijela, te je preminula na stepenicama zgrade, unatoč hitnoj intervenciji i pokušaju reanimacije. Njeno tijelo pronađeno je na trećem katu zgrade, dok je policija krvavim tragovima došla do stana na četvrtom katu, gdje su zatekli Frana u teškom stanju.

Policija je na mjestu zločina pronašla Frana prekrivenog krvlju s ozljedama na vratu. Uz njega su bila dva krvava noža. Mladom muškarcu odmah je pružena hitna medicinska pomoć, te je prevezen u KBC Rijeka, gdje je trenutno smješten pod nadzorom. Njegovo zdravlje je stabilno, a policija je potvrdila da će s njim razgovarati nakon što bude pušten iz bolnice.

Iako policija još uvijek ne može točno utvrditi motiv, neslužbeno se spominje da je ljubomora mogla biti povod za ovaj stravični čin. Fran B. navodno nije u stanju sjetiti se svih detalja događaja, te je u izjavi nakon što je stabiliziran rekao da se ničega ne sjeća. Policijska istraga nastavlja se kako bi se rasvijetlile sve okolnosti tragedije, uključujući dinamiku same svađe i mogući sukob koji je doveo do ubojstva.

Za Rominu su svi koji su je poznavali imali samo riječi hvale. Bila je vesela, živahna i uvijek spremna pomoći. Radila je kao manikerka u frizerskom i kozmetičkom salonu, a njezin vedri duh bio je uvijek u središtu svakog društva. Fran je, s druge strane, također radio u frizerskom salonu, a prema svjedočenjima prijatelja, ostavljao je dojam mirnog i dragog mladića. Ni prijatelji, ni obitelj, nisu primijetili nikakve naznake nasilja u njihovom odnosu.

- Romina je bila osoba koju smo svi voljeli. Niti jedan trenutak nisam pomislila da bi nešto ovako moglo dogoditi. Fran je bio miran, drag dečko. Nismo ni slutili da bi mogao biti sposoban za ovako nešto - ispričala je jedna od njezinih prijateljica, koja je ostala zatečena cijelim događajem.

Obitelji mladića i djevojke duboko su potresene tragedijom. Ni jedna ni druga obitelj nisu imale nikakve naznake da bi moglo doći do ovakvog zločina. Obitelj Frana opisuje ga kao mirnog i povučenog mladića, kojem nisu primijetili nikakve probleme ili agresivne sklonosti. I obitelj Romine u šoku je zbog gubitka kćeri, kojoj su mnogi predviđali svijetlu budućnost, s obzirom na njezinu vedru osobnost i uspješan rad u svom salonu.

Iako je vijest o tragediji brzo obišla medije, nitko u zajednici nije mogao vjerovati da je mladi par, koji je tek počeo vezu, došao do ovakvog tragičnog kraja. Romina i Fran bili su poznati u svom okruženju, ali ništa nije ukazivalo na nasilje ili napetosti koje bi mogle dovesti do ovakvog čina.

O cijelom slučaju oglasila se i riječka gradonačelnica Iva Rinčić koja je uputila Apel za Rijeku, u kojemu sugrađane poziva na izbor sigurnosti i zajedništva, da prepoznaju i prijave nasilje u svojoj okolini, odbace mržnju i netolerantan govor, te da obnavljaju dijalog.

- Gubitak života mlađe žene uslijed brutalnog nasilja, podsjetnik na najtamniju sjenu koja pada na zajednicu. Nemojmo se zavaravati da je to samo izdvojeni slučaj, jer nije. To je napuklina u osjećaju sigurnosti i povjerenja, slom ljudskosti koji nas sve obvezuje. Temeljni problemi o kojima je ovdje riječ pitanja vrijednosti života i dostojanstva svake osobe, ali i pitanja sigurnosti i povjerenja zajednice. Svaki ljudski život, bez obzira na spol, vjeru ili podrijetlo, ima neupitnu vrijednost, a nasilje u obitelji ili društvu te govor mržnje negiraju to dostojanstvo - poručila je Rinčić.,

Dodala je da je Rijeka luka, utočište, raskrižje.

- Ne možemo dopustiti da mali, ali glasni kukavički pokušaji mržnje definiraju tko smo. Naša snaga nije u jednoobraznosti, već baš u kompleksnosti, različitosti i kulturi poštovanja koju gradimo na temeljima humanizma i otvorenog društva. Prekinimo tišinu, prepoznajmo i prijavimo nasilje u svojoj okolini - dodala je Rinčić.

Rinčić kaže da će gradska uprava činiti sve što je u njenoj moći da zaštiti žrtve i najoštrije osudi svaki oblik nasilja i ekstremizma te da politički čin nije samo u represiji već u pozivu svakom pojedincu da postane čuvar zajedničkih temeljnih vrijednosti.