Azbest u centru Zagreba: Krov Medike je oštećen u potresu, tek 2026. će se skupljati papiri

Kompleks Medike poznat je kao tvornica lijekova koja se u taj prostor doselila 1928., a prije tog je bila tvornica rashladnih uređaja. Zgradu je izgradio privatni poduzetnik, a u procesu nacionalizacije i privatizacije, njegovi nasljednici su ostali bez tog zemljišta i zgrada i sve je prešlo u vlasništvo Grada Zagreba.

Zagreb: Azbestni krov Medike | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

I tako je trošni kompleks postao briga Grada, od uređenja, obnove, sigurnosti pa do toga za što se taj prostor koristi. Kako je građen u prošlom stoljeću, tako su korišteni i najčešći materijali tog doba, poput azbesta.

- Veći dio krovne površine kompleksa Medika izrađen je od crijepa dok je jedan dio obnovljen novim pokrovom. Azbestne ploče nalaze se samo na jednom objektu koji je dio kompleksa, a u sklopu poduzimanja daljnjih radnji na sanaciji kompleksa riješit će se i pitanje vrste pokrova. Prostoru Medike je potrebna obuhvatna rekonstrukcija i značajna ulaganja, za što je potrebno izraditi dokumentaciju i osigurati sredstva. Navedene aktivnosti Grad Zagreb planira uvrstiti u proračunske planove od 2026. godine - odgovorili su nam iz Grada Zagreba.

Zagreb: Azbestni krov Medike | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Drugim riječima, azbesta ima, maknuti ga može samo vlasnik što je Grad Zagreb, a zadnjih 20 godina se o tome nije razmišljalo pa prvo treba uopće naći sredstva i napraviti dokumentaciju, da bi se krenulo s postupkom sanacije. Za susjede koji žive u bloku oko Medike, njih 700- tinjak, ovo je noćna mora.

- U prostoru oko Medike su četiri srednje škole, tri fakulteta, jedna osnovna škola i ono najgore, Dječja bolnica Klaićeva. Tu su i dva staračka doma, u ulici je i samostan s pučkom kuhinjom, stotine ljudi koji žive i rade ovdje, ovo je praktički Centar! Do potresa bismo o tom azbestu pričali, ali on nije opasan ako nije oštećen pa nekako to čovjek zaboravi. Nakon potresa, e to je već druga priča. Kad su bili statičari, rekli su mi da se to treba hitno maknuti. Nešto se tu je radilo, ali ploče su i dalje tu - govori susjed iz Jukićeve.

Zagreb: Azbestni krov Medike | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

On je jedan od rijetkih koji tu žive preko 10 godina. Nije namjeravao prodati stan u kojem je odrastao, ali suživot s Medikom nakon ubojstva Vedrana Gračana, za njega više nije opcija.

- Doveden sam do toga da prodajem. Samo trebam napisati u oglas: Prodaje se stan, top lokacija u Centru, susjedi su časne, dileri, azbestni krov i mjesto ubojstva. Odmah će se prodati - govori cinično.

Ne koristi se 20 godina

Azbest se u građevini ne koristi od 1. siječnja 2006. godine kad je na snagu nastupila Zabrana proizvodnje, prometa i upotrebe azbesta i materijala koji sadrže azbest u Republici Hrvatskoj. No one zgrade na kojima je azbest, najčešće na krovu, još od prije 1. siječnja 2005. godine, mogu ga zadržati, pod uvjetom da nije oštećen i da mu nije kraj životnog vijeka. U slučaju azbestnih ploča, to je oko 30 godina. One na dijelu krova Medike koji je uz same stambene zgrade u Jukićevoj ulici, prema našim saznanjima, su starije od toga. Da su oštećene, na svojim stranicama tvrdi i udruga AKC Attack koja taj prostor koristi od 2008. godine.

- U potresu su nastala i oštećenja azbestnih krovnih pokrova objekata u zajedničkom dvorišnom prostoru Pierottijeve i Jukićeve ulice, a koje u izostanku sanacije (tj. pri odgodi uklanjanja u periodu većeg broja manjih potresa) predstavljaju izravnu zdravstvenu opasnost za cijelo susjedstvo...Uslijed štete nastale potresom stopirane su i iznimno važne infrastrukturne sanacije ranije dugo zagovarane pri GSKG (znatna oštećenja dvaju krovova i pripadajuće vodne štete koje su uz nekolicinu umjetničkih ateliera posve uništile zidove čak dvaju sanitarnih čvorova potrebnih za adekvatne uvjete za rad korisnika), a koje bi omogućile poboljšanje kvalitete prostora i osiguravanje osnovnih higijenskih uvjeta za korisnike/ce i posjetitelje/ice centra. Za ilustraciju – sudeći prema dostupnim meteorološkim podacima – samo u tromjesečnom periodu od dana nastanka štete (22. ožujka) do 22. lipnja 2020. – samo u jedan oštećeni prostor (tavanski prostor prostorije “Hacklab01”) s većim (ali ne najvećim) oštećenjem (azbestnog) krova (oštećenje dimenzije ~5.68m2) – prodrlo je preko 1000 litara kišnice). Radi vezanosti građevina i intenziteta štete AKC Medika – niti jedan od potresom znatno oštećenih dijelova nije moguće privremeno zaštititi niti popraviti u Do-It-Yourself aranžmanu - piše AKC Attack na svojim stranicama.

Zagreb: Azbestni krov Medike | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Pogled na katedralu s dodatkom azbestoze

Ta njihova objava od 18. srpnja 2020. godine, skupa s činjenicom da dio stanara ne može sanirati svoje stanove nakon potresa jer im vlaga iz zida kojeg dijele s Medikom uništava nekretnine, natjerala je neke od stanara Jukićeve da trajno odsele. Skupina stanara je 24sata dozvolila pristup u njihovu nekretninu iz koje se vidi azbestni krov, ali i da je netko od ljudi koji koriste Mediku dio krova probao popraviti pločama.

- Mi ne znamo koliko su i jesu li opasne trenutno jer nitko nije došao ništa mjeriti - govore.

Zagreb: Azbestni krov Medike | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Za sad prozore koji gledaju na tu stranu drže zatvorenima, a slučaj s brodom Moby Drea, koji mora otići iz splitskog brodogradilišta zbog azbesta, samo im je unio dodatnu zabrinutost.

- Nismo bili paničari do nedavno. Želimo da nam netko tko se time bavi kaže jasno je li ovdje opasno za nas, jesmo li u opasnosti od azbestoze u 2025. godini, kad će se to sanirati i da to bude što brže. Jasne su nam procedure i da se moraju poštovati, ali nije li činjenica da smo svi ovdje, kao i prolaznici, možda izloženi opasnosti od azbestoze važnija od birokracije i papira - govore revoltirani stanari.

Medika je tako već 20 godina vruć krumpir za svaku gradsku vlast koja mora sanirati trošne zgrade, zaštititi zdravlje susjeda i omogućiti nezavisnoj kulturnoj sceni da djeluje. Iz odgovora Grada Zagreba vidljivo je da će svi oni čekati novac i papirologiju barem do sredine 2026. godine. Mogu se samo nadati da na kraju neće 'zafaliti' još samo jedan papir.