Obavijesti

News

Komentari 11
MINISTRICA U LICI

Vučković: Voda za piće u Gospiću i cijeloj okolici je zdrava, sve će se monitorirati tijekom sanacije

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: < 1 min
Vučković: Voda za piće u Gospiću i cijeloj okolici je zdrava, sve će se monitorirati tijekom sanacije
Foto: RTL Danas
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Što se tiče sanacije, ova sanacija nadmašuje kapacitete lokalne uprave, preuzeli smo nadležnost i poduzeli odgovarajuće korake, poručila je ministrica iz Gospića, gdje je oporba otkazala današnji sastanak

Voda za piće, za ljudsku potrošnju u Gospiću i cijeloj okolici je zdrava, svi su parametri ispod graničnih vrijednosti. Što se tiče sanacije, a to je vidljivo odmah financijski, tehnički,,kadrovski nadmašuje kapacitete lokalne i područne samouprave, preuzeli smo nadležnost nad sanacijom te smo poduzeli odgovarajuće korake kako bi to bilo i zakonito, rekla je u Gospiću ministrica Marija Vučković.

Što se tiče sanacije, ova sanacija nadmašuje kapacitete lokalne uprave, preuzeli smo nadležnost i poduzeli odgovarajuće korake. Morali smo pričekati da dobijemo dopuštenje za provedbu sanacije, kad govorimo o bilo kojem otpadu, mora imati svoje pripremne aktivnosti. Objavili smo prvi postupak za otpad na otvorenom, na koji se nije nitko javio...Zaprimanje ponuda završava 25. kolovoza. Dali smo rok za ispitivanje tržišta do 24. kolovoza. Pripremamo dokumentaciju za žurni postupak, u intenzivnoj suradnji smo s HZJZ, u koordinaciji s Hrvatskim vodama, poduzimamo radnje za dodatni monitoring. Spomenut ću da županija dodatno mjeri kvalitetu zraka, a Gradu Gospiću smo omogućili sufinanciranje područja i postavljanja videonadzora. Područje se monitorira, monitorirat će se stalno. Obavlja se prije sanacije, za vrijeme će se obavljati i iza sanacije - rekla je. 
 

Uskoro više

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'
TKO JE ZNAO?

Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'

Još 2023. navodno je poslan mail na Ličko-senjsku Županiju, Grad i komunalne djelatnike o otpadu u silosu. Uključeni tvrde da ga nikad nisu primili. Karlo Starčević upire prstom u Andriju Mikulića i vrh države
Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI

Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava

Dok sanacija stoji. Dok se Gospić guši. Dok se Lika truje. A Hrvatska dugoročno zagađuje. Ekološka bomba otkucava dok se političke stranke nadmeću koja će pokupiti najviše bodova
Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €
KOMENTAR: BORIS RAŠETA

Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €

Ni 2024, nakon prvih upozorenja za Gospić, Inspektorat nije učinio ništa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026