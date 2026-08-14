Vučković: Voda za piće u Gospiću i cijeloj okolici je zdrava, sve će se monitorirati tijekom sanacije

Voda za piće, za ljudsku potrošnju u Gospiću i cijeloj okolici je zdrava, svi su parametri ispod graničnih vrijednosti. Što se tiče sanacije, a to je vidljivo odmah financijski, tehnički,,kadrovski nadmašuje kapacitete lokalne i područne samouprave, preuzeli smo nadležnost nad sanacijom te smo poduzeli odgovarajuće korake kako bi to bilo i zakonito, rekla je u Gospiću ministrica Marija Vučković.

Što se tiče sanacije, ova sanacija nadmašuje kapacitete lokalne uprave, preuzeli smo nadležnost i poduzeli odgovarajuće korake. Morali smo pričekati da dobijemo dopuštenje za provedbu sanacije, kad govorimo o bilo kojem otpadu, mora imati svoje pripremne aktivnosti. Objavili smo prvi postupak za otpad na otvorenom, na koji se nije nitko javio...Zaprimanje ponuda završava 25. kolovoza. Dali smo rok za ispitivanje tržišta do 24. kolovoza. Pripremamo dokumentaciju za žurni postupak, u intenzivnoj suradnji smo s HZJZ, u koordinaciji s Hrvatskim vodama, poduzimamo radnje za dodatni monitoring. Spomenut ću da županija dodatno mjeri kvalitetu zraka, a Gradu Gospiću smo omogućili sufinanciranje područja i postavljanja videonadzora. Područje se monitorira, monitorirat će se stalno. Obavlja se prije sanacije, za vrijeme će se obavljati i iza sanacije - rekla je.



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