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AZOP upozorava građane: Ne otvarajte ove poruke, mogli biste ostati bez novca!

Piše HINA,
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AZOP upozorava građane: Ne otvarajte ove poruke, mogli biste ostati bez novca!
Davor Višnjić/PIXSELL | Foto: Davor Višnjić/PIXSELL

Agencija ističe da provodi nadzorna postupanja nad voditeljima i izvršiteljima obrade koji su posljednjih dana obuhvaćeni incidentima te će po saznanju više informacija obavijestiti javnost o njima

Agencija za zaštitu osobnih podataka u petak je upozorila na moguće phishing napade, a građanima savjetuje da prilikom zaprimanja sumnjivih poruka obrate pozornost na stvarnog pošiljatelja i da nikako ne upisuju osobne podatke i podatke s bankovnih kartica putem dostavljenih poveznica.

''Phishing se odnosi na internetske prijevare u vidu lažnih e-poruka koje izgledaju kao da su ih poslale legitimne organizacije, a koje primatelja navode na dijeljenje osobnih, financijskih ili sigurnosnih podataka'', navodi se u priopćenju AZOP-a.

U takvim se porukama najčešće traži da osoba klikne na poveznicu i upiše osobne/ financijske podatke kako bi prevaranti dobili pristup korisničkim imenima, lozinkama ili podacima s kreditnih kartica. 

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''Prvenstveno je potrebno provjeriti podudaraju li se e-mail adresa, telefonski broj ili internetska stranica pošiljatelja sa službenim kontaktima organizacije u čije se ime poruka navodno šalje. Ukoliko niste sigurni u vjerodostojnost zaprimljene poruke, kontaktirajte organizaciju putem službeno objavljenih kanala komunikacije'', poručuje AZOP.

Eksfiltracijom osobnih podataka (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona i slično) iz sustava različitih organizacija, moguća je povećana pojava phishing napada.

Agencija ističe da provodi nadzorna postupanja nad voditeljima i izvršiteljima obrade koji su posljednjih dana obuhvaćeni incidentima te će po saznanju više informacija obavijestiti javnost o njima.

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