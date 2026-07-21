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ozbiljno upozorenje

Europa pred toplinskim paklom! Stiže saharska kupola, temperature idu do čak 47 °C

Piše Ivan Jukić,
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Europa pred toplinskim paklom! Stiže saharska kupola, temperature idu do čak 47 °C
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Foto: Severe Weather Europe
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Meteorolozi upozoravaju na jedan od najintenzivnijih toplinskih valova posljednjih godina. Španjolska bi mogla oboriti temperaturne rekorde, a prijete požari, kolaps infrastrukture i ozbiljni zdravstveni rizici

Jugozapad Europe ovoga će tjedna zahvatiti jedan od najjačih toplinskih valova posljednjih godina. Meteorolozi upozoravaju da će se nad Pirenejskim poluotokom formirati snažna "toplinska kupola", koja će iz Sahare povući iznimno vruć i suh zrak te podići temperature na čak 45 do 47 Celzijevih stupnjeva. Prema prognozama Severe Weather Europe, najteže će biti pogođena Španjolska, gdje bi pojedina područja mogla biti vrlo blizu nacionalnog rekorda od 47,6 °C, izmjerenog 2021. godine u La Rambli. Nije isključeno ni rušenje tog rekorda, a meteorolozi upozoravaju da bi se temperature mogle približiti i europskom rekordu od 48,8 °C, koji drži talijanska Sirakuza.

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Najkritičnije će biti u pokrajinama Murcia, Andaluzija, Castilla-La Mancha te dolinama rijeka Guadalquivir i Ebro, gdje će dodatno zagrijavanje uzrokovati suhi silazni vjetrovi s planinskih područja.

Tropske noći bez predaha

Ono što dodatno zabrinjava jest činjenica da neće biti ni noćnog osvježenja. Temperature se tijekom noći u mnogim gradovima neće spuštati ispod 25 stupnjeva, što će dodatno povećati opterećenje organizma, posebno kod starijih osoba, djece i kroničnih bolesnika.

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Dugotrajna izloženost visokim temperaturama može uzrokovati dehidraciju, toplinsku iscrpljenost i toplinski udar, upozoravaju stručnjaci.

Prijete požari i problemi s infrastrukturom

Osim zdravstvenih rizika, ekstremna vrućina povećava opasnost od velikih šumskih požara. Suho tlo, vrlo niska vlažnost zraka i jaki vjetrovi stvaraju idealne uvjete za brzo širenje vatre.

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Pod pritiskom bi se mogli naći i elektroenergetski sustavi zbog povećane potrošnje električne energije za hlađenje, dok će poljoprivreda trpjeti dodatne štete zbog isušivanja tla i ubrzanog isparavanja vode iz akumulacija.

Što je toplinska kupola?

Meteorolozi objašnjavaju da je toplinska kupola područje snažnog visokog tlaka zraka koje djeluje poput poklopca na loncu. Ono zadržava vrući zrak pri tlu i sprječava prodor svježijeg zraka, zbog čega temperature iz dana u dan rastu.

Ovakvi vremenski obrasci posljednjih su godina sve češći tijekom ljeta u Europi, a povezani su s najintenzivnijim toplinskim valovima zabilježenima na kontinentu.

*uz korištenje AI-ja

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