Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici

Filip Mihalić (27), poznat i kao Korona Kid, preminuo je u Dominikanskoj Republici, doznajemo od izvora bliskog obitelji. Iako iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da tek čekaju potvrdu o smrti, a s Općinskog i Županijskog suda u Varaždinu kažu da nemaju takvu informaciju, 24sata doznaju da se obitelj zaputila po njegovo tijelo. Uzrok smrti još nije potvrđen, no njegovi prijatelji tvrde da mu je pozlilo, a u tamošnjoj bolnici mu navodno nisu mogli pomoći.

Mihalić je iz Gornjeg Kneginca kraj Varaždina, rano se počeo baviti poduzetništvom i bio je u medijima zbog linije odjeće napravljene od hidrofobne tkanine koju je uvozio iz Kine. No u travnju 2023. godine 24sata raskrinkavaju kako su on i njegov otac, HDZ-ovac Anđelko Mihalić, organizirali prodaju krivotvorenih testova proizvedenih u Turskoj, koji su zatim raspačavani po Hrvatskoj i ostatku Europe. Ekskluzivno su novinari Hajrudin Merdanović i Denis Mahmutović otkrivali sve o poslovanju Filipove tvrtke Buryen, o uvozu COVID testova iz Kine, a potom o lažnim testovima koje su proizvodili u Turskoj i prepakiravali u skladištu u Varaždinu te tako prodavali ljekarnama, bolnicama, ministarstvima...

Na poslu s državom zgrnuli su milijune. Mihalić junior je tad imao samo 24 godine, dotad nije bio povezan s medicinom, a ranije je bio osuđivan zbog krivotvorenja novca. Unatoč tome, država s njim sklapa golemi posao. I to baš u doba pandemije, kad je nabavka medicinske opreme i testova morala ići brzo. Od tog posla si je kupio i Lamborghini Huracan, koji je Mihalić vozio. Počeli su pošteno: prvo su nabavili manju količinu originalnih testova Boson Biotech, a kad su prošli kontrole, počeli su lijepiti njihove naljepnice na jeftine testove iz Turske.

- Jednu smo večer, gledajući vijesti na televiziji, vidjeli priliku za biznis - ovo nam je doslovno izgovorio Filipov otac i bivši saborski zastupnik, koji je zatražio sastanak s našim novinarima nakon saznanja da radimo na priči.

Novinarska otkrića potvrdio je i sam DORH, koji je u prosincu prošle godine podigao optužnicu protiv Mihalića i njegova oca Anđelka, bivšeg HDZ-ova zastupnika, zbog sumnje da su organizirali proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna krivotvorenih antigenskih testova na COVID-19, čime su ostvarili protupravnu zaradu od gotovo 450.000 eura.

- Optužnicom se 26-godišnjaku i 66-godišnjaku stavlja na teret da su od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. na području Varaždina i u Turskoj, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Varaždina, koje je bilo uvoznik brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 od proizvođača iz Kine, ovlaštenog za stavljanje u promet na području Europske unije, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova - objavilo je tad Državno odvjetništvo.

U siječnju 2018. Filip se, pak, jedne subote oko podne u BMW-u X5 našao na graničnom prijelazu Dubrava Križovljanska. Krenuo je u Sloveniju samo s vozačkom dozvolom, no granični policajci zabranili su mu izlazak iz RH i vratili ga kući. Zatim je u nedjelju, 10. ožujka 2019. godine, Filip pijan sjeo za upravljač BMW-a X5. Prometni policajci zaustavili su ga u središtu Varaždina. Izmjerili su mu 1,22 g/kg alkohola pa su ga uhitili i zadržali do poslijepodneva, dok se nije otrijeznio.

Zaradio je prekršajnu prijavu za vožnju u pijanom stanju. Nakon toga varaždinski mu je sud izrekao zabranu upravljanja vozilima B kategorije, pa je privremeno ostao bez vozačke dozvole. To ga nije spriječilo da u lipnju iste godine ode u Makarsku. Oko jedan u noći u Promajni kraj Makarske zaustavljaju ga opet pijanog iza volana. Vozio je jednosmjernom ulicom u suprotnom smjeru s 1,35 g/kg alkohola u krvi. Osim što je bio pijan, upravljao je vozilom u vrijeme izrečene mu zabrane, pa su ga i tad uhitili.

U policijskim prostorijama zadržali su ga do triježnjenja, nakon čega je završio kod suca za prekršaje u Makarskoj. Tad je već bio označen u bazi austrijske policije, Interpola i Europola kao osoba koja se bavi kriminalnim aktivnostima. Mihalić je bio nedostupan hrvatskim vlastima, a za sobom je imao raspisane dvije tjeralice zbog prijetnji.

Prije dvije godine se javio u zagrebačku policijsku postaju te je završio iza rešetaka. Potom mu je bio i određen istražni zatvor zbog afere s lažnim testovima. Međutim, nakon izlaska iz istražnog zatvora otišao je u Kolumbiju, u kojoj je bio godinu i pol, kako bi izbjegao hrvatske vlasti. Optužnica protiv Filipa i njegova oca potvrđena je rješenjem optužnog vijeća Općinskog suda 2. ožujka 2026. godine.

Suđenje je trebalo uskoro početi.