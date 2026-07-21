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PREMINUO FILIP MIHALIĆ

Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici

Piše Laura Šiprak,
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Pozlilo mu u Dominikanskoj Republici. Mihalićevi prijatelji: Nisu mu mogli pomoći u bolnici
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL, Canva
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Uskoro je trebalo početi suđenje Filipu i njegovu ocu Anđelku Mihaliću zbog krivotvorenih COVID testova, no Filip je naglo preminuo 24sata doznaju da se obitelj zaputila po njegovo tijelo

Filip Mihalić (27), poznat i kao Korona Kid, preminuo je u Dominikanskoj Republici, doznajemo od izvora bliskog obitelji. Iako iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da tek čekaju potvrdu o smrti, a s Općinskog i Županijskog suda u Varaždinu kažu da nemaju takvu informaciju, 24sata doznaju da se obitelj zaputila po njegovo tijelo. Uzrok smrti još nije potvrđen, no njegovi prijatelji tvrde da mu je pozlilo, a u tamošnjoj bolnici mu navodno nisu mogli pomoći.

Mihalić je iz Gornjeg Kneginca kraj Varaždina, rano se počeo baviti poduzetništvom i bio je u medijima zbog linije odjeće napravljene od hidrofobne tkanine koju je uvozio iz Kine. No u travnju 2023. godine 24sata raskrinkavaju kako su on i njegov otac, HDZ-ovac Anđelko Mihalić, organizirali prodaju krivotvorenih testova proizvedenih u Turskoj, koji su zatim raspačavani po Hrvatskoj i ostatku Europe. Ekskluzivno su novinari Hajrudin Merdanović i Denis Mahmutović otkrivali sve o poslovanju Filipove tvrtke Buryen, o uvozu COVID testova iz Kine, a potom o lažnim testovima koje su proizvodili u Turskoj i prepakiravali u skladištu u Varaždinu te tako prodavali ljekarnama, bolnicama, ministarstvima...

Na poslu s državom zgrnuli su milijune. Mihalić junior je tad imao samo 24 godine, dotad nije bio povezan s medicinom, a ranije je bio osuđivan zbog krivotvorenja novca. Unatoč tome, država s njim sklapa golemi posao. I to baš u doba pandemije, kad je nabavka medicinske opreme i testova morala ići brzo. Od tog posla si je kupio i Lamborghini Huracan, koji je Mihalić vozio. Počeli su pošteno: prvo su nabavili manju količinu originalnih testova Boson Biotech, a kad su prošli kontrole, počeli su lijepiti njihove naljepnice na jeftine testove iz Turske.

KORONA KID Tijelo Filipa Mihalića je u Dominikanskoj Republici? MVEP: Nemamo potvrdu o smrti
Tijelo Filipa Mihalića je u Dominikanskoj Republici? MVEP: Nemamo potvrdu o smrti

- Jednu smo večer, gledajući vijesti na televiziji, vidjeli priliku za biznis - ovo nam je doslovno izgovorio Filipov otac i bivši saborski zastupnik, koji je zatražio sastanak s našim novinarima nakon saznanja da radimo na priči.

Novinarska otkrića potvrdio je i sam DORH, koji je u prosincu prošle godine podigao optužnicu protiv Mihalića i njegova oca Anđelka, bivšeg HDZ-ova zastupnika, zbog sumnje da su organizirali proizvodnju i prodaju više od 1,3 milijuna krivotvorenih antigenskih testova na COVID-19, čime su ostvarili protupravnu zaradu od gotovo 450.000 eura.

- Optužnicom se 26-godišnjaku i 66-godišnjaku stavlja na teret da su od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. na području Varaždina i u Turskoj, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Varaždina, koje je bilo uvoznik brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 od proizvođača iz Kine, ovlaštenog za stavljanje u promet na području Europske unije, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova - objavilo je tad Državno odvjetništvo.

PREMINUO U 27. GODINI Tko je Filip Mihalić? Preminuo je iznenada, čekao sud za lažne Covid testove, krivotvorio novac
Tko je Filip Mihalić? Preminuo je iznenada, čekao sud za lažne Covid testove, krivotvorio novac

U siječnju 2018. Filip se, pak, jedne subote oko podne u BMW-u X5 našao na graničnom prijelazu Dubrava Križovljanska. Krenuo je u Sloveniju samo s vozačkom dozvolom, no granični policajci zabranili su mu izlazak iz RH i vratili ga kući. Zatim je u nedjelju, 10. ožujka 2019. godine, Filip pijan sjeo za upravljač BMW-a X5. Prometni policajci zaustavili su ga u središtu Varaždina. Izmjerili su mu 1,22 g/kg alkohola pa su ga uhitili i zadržali do poslijepodneva, dok se nije otrijeznio.

Zaradio je prekršajnu prijavu za vožnju u pijanom stanju. Nakon toga varaždinski mu je sud izrekao zabranu upravljanja vozilima B kategorije, pa je privremeno ostao bez vozačke dozvole. To ga nije spriječilo da u lipnju iste godine ode u Makarsku. Oko jedan u noći u Promajni kraj Makarske zaustavljaju ga opet pijanog iza volana. Vozio je jednosmjernom ulicom u suprotnom smjeru s 1,35 g/kg alkohola u krvi. Osim što je bio pijan, upravljao je vozilom u vrijeme izrečene mu zabrane, pa su ga i tad uhitili.

PODUZETNIK S OPTUŽNICOM Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima
Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima

U policijskim prostorijama zadržali su ga do triježnjenja, nakon čega je završio kod suca za prekršaje u Makarskoj. Tad je već bio označen u bazi austrijske policije, Interpola i Europola kao osoba koja se bavi kriminalnim aktivnostima. Mihalić je bio nedostupan hrvatskim vlastima, a za sobom je imao raspisane dvije tjeralice zbog prijetnji.

Prije dvije godine se javio u zagrebačku policijsku postaju te je završio iza rešetaka. Potom mu je bio i određen istražni zatvor zbog afere s lažnim testovima. Međutim, nakon izlaska iz istražnog zatvora otišao je u Kolumbiju, u kojoj je bio godinu i pol, kako bi izbjegao hrvatske vlasti. Optužnica protiv Filipa i njegova oca potvrđena je rješenjem optužnog vijeća Općinskog suda 2. ožujka 2026. godine.

Suđenje je trebalo uskoro početi.

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Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima
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Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima

Mihalić i njegov otac Anđelko, bivši HDZ-ov zastupnik uskoro su trebali sjesti na optuženičku klupu Općinskog suda u Varaždinu zbog sumnji u krivotvorenje COVID testova tijekom pandemije

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