Ključni Pavlekov suradnik se predomislio i priznao kako je dijelio novac: 'Teretio je i druge'

Damir Raos bio je glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza i ključni suradnik odbjeglog Vedrana Pavleka u izvlačenju novca iz Skijaškog saveza. Raos je uhićen u velikoj akciji u ožujku kada je Uskok objavio da je u 11 godine izvučeno 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, ali se branio šutnjom i istražnom zatvoru u Remetincu je proveo oko dva mjeseca.

No, 24sata su dobila neslužbenu potvrdu da se Raos predomislio i odlučio nadopuniti svoj iskaz. Kako neslužbeno doznajemo, odlučio je priznati izvlačenje novca, ali i dati svjedočanstvo istražiteljima kako je sve točno funkcioniralo. Također smo saznali da je teretio još neke ljude koji nisu bili obuhvaćeni prvotnom istragom, a ta informacija dodatno potvrđuje ono što smo već objavili: istraga će se širiti i zbog kriminala u Skijaškom savezu možemo očekivati nova uhićenja.

Raos je bio ključan za izvlačenje novca. Sustav Skijaškog saveza je bio postavljen tako da su se računi plaćali uz tri "kontrole", odnosno tri potpisa. Pavlek je potpisao neki račun, ali da bi on bio plaćen, morao ga je ovjeriti i glavni tajnik, u ovom slučaju Raos, ali i vanjski knjigovodstveni servis, u ovom slučaju Božena Hrvoj-Meić koja je također uhićena u ožujku.

Pokazalo se da je Pavlek plaćajući i Raosa i računovotkinju uspio plasirati potpuno fiktivne račune za usluge koje nisu obavljene. Mjesečno je takvih računa bila između 90 i 160 tisuća eura!

Novac je išao na tvrtke povezane s Pavlekom i off shore tvrtke, a onda su novac dizali ili uplaćivali Pavlekovoj tvrtki. Pavlek je redovno vraćao novac u Hrvatsku u gotovini, a i glasnogovornik skijaškog saveza Nenad Eror je priznao da je on odlazio po njega u inozemstvo. Pavlek bi sastavio i popise koliko kome novca treba ići. Eror je zaustavljen na granici jer su ga istražitelji pratili i kod njega je pronađeno 116.000 eura gotovine i još jedan takav popis.

I u podjeli novca je Raos imao ključnu ulogu, a novinar Jutarnjeg lista Marin Dešković je objavio da je Raos bio taj koji je onda zvao one koji su trebali primiti novca, dijelio ga i davao im Pavlekovu uputu da ga ne polažu na račune....

Vedran Pavlek je još u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku da bude izručen Hrvatskoj.