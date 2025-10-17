AZTN upozorio: Lokalne jedinice ograničavaju pristup tržištu po prebivalištu, to treba mijenjati

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) dala je mišljenje u vezi Odluke o uvjetima i lokacijama za prodaju robe pokretnih prodavača i prodaji robe na klupama izvan tržnice Općine Udbina, ocijenivši da odredbe te odluke ograničavaju pristup tržištu određenoj skupini poduzetnika na temelju geografskog kriterija (prebivalište/sjedište).

"U postupcima donošenja odluka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa tako i Općine Udbina, učestalo se utvrđuju uvjeti koji s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja predstavljaju nepoštivanje načela tržišnog natjecanja, i to na način da se određuju prekomjerni, ograničavajući ili diskriminatorni uvjeti, koji kao takvi posljedično utječu na tržišno natjecanje na konkretnom tržištu. S aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, AZTN smatra da svaki poduzetnik mora imati slobodan i ravnopravan pristup tržištu, što predstavlja temelj poduzetničke slobode i tržišnog gospodarstva", navode iz AZTN-a.

U konkretnom slučaju, regulatorna agencija ocijenila je da odredbe članka 5. stavka 3. i članka 6. stavka 1. Odluke, kojima se obavljanje djelatnosti pokretne prodaje uvjetuje prebivalištem na području Općine Udbina, nisu u skladu s načelom tržišnog natjecanja, a te odredbe glase: "Prodavač mora biti proizvođač poljoprivrednih proizvoda ili obrtnik za djelatnost trgovine sa prebivalištem na području Općine Udbina…" i "Prodaja iz stavka 1. ovog članka dozvoljava se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, poljoprivrednim obrtima, poljoprivrednim zadrugama i pravnim osobama registriranim za obavljanje poljoprivredne djelatnosti… te obrtima za djelatnost trgovine s prebivalištem na području Općine Udbina."

AZTN je u svom mišljenju ocijenio kako te odredbe ograničavaju pristup tržištu određenoj skupini poduzetnika na temelju geografskog kriterija (prebivalište/sjedište), čime se narušava ravnopravnost sudionika i onemogućava tržišno natjecanje pod jednakim uvjetima.

Ujedno, predložio je da se te odredbe izmijene na način da se uvjeti za obavljanje djelatnosti odrede tako da se natjecateljima osiguraju isključivo profesionalni, tehnički i stručni kriteriji, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje obavljanje konkretne djelatnosti, neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu ponuditelja ili drugom geografskom obilježju.

U svom očitovanju Općina Udbina navela je kako je te odredbe donijela s ciljem zaštite malih lokalnih proizvođača, održivosti lokalne poljoprivrede i razvoja ruralnog prostora. AZTN, međutim, ističe kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, iako imaju pravo uređivati poslove iz svog samoupravnog djelokruga, pri tome moraju postupati u skladu s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, budući da su isti prisilne naravi. Time se osigurava ravnopravan i transparentan pristup tržištu svim poduzetnicima, kažu u AZTN-u.