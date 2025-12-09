Ubojice završili iza rešetaka...

Nakon uhićenja u Sloveniji, Josip Oršuš (40), koji je protekli četvrtak usmrtio trudnu sestru bivše izvanbračne supruge i teško ranio bivšu partnericu, izručen je Hrvatskoj i odveden u varaždinski zatvor. U trenutku predaje područje je bilo čuvano, a iznad su letjela dva drona. Sve je završeno u nekoliko minuta. U zatvoru mu je uručeno rješenje o određivanju istražnog zatvora i rješenje o provođenju istrage, a na obje odluke podnesene su žalbe koje je u njegovo ime uložila braniteljica po službenoj dužnosti. U istrazi slijede dokazne radnje, ispitivanje svjedoka i potrebno vještačenje, a ispitat će se i okrivljenik.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu u subotu je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv Oršuša zbog kaznenih djela teškog ubojstva i pokušaja teškog ubojstva ženske osobe. Tereti ga se da je u četvrtak ispalio dva hica u bivšu izvanbračnu suprugu nanijevši joj teške, životno ugrožavajuće ozljede, a zatim i dva hica u njezinu sestru, koja je preminula u bolnici. Sutkinja istrage Županijskog suda ranije je odredila istražni zatvor zbog bijega, utjecaja na svjedoke, ponavljanja kaznenog djela i osobito teških okolnosti počinjenja kaznenih djela.

U istražnom zatvoru je i Fran Brnelić (24), osumnjičen za ubojstvo djevojke (23). Nakon nekoliko dana provedenih na odjelu psihijatrije, u utorak prijepodne priveden je na ispitivanje pred državnim odvjetnikom. Spuštene glave i praznog pogleda u pod mirno se ušetao u zgradu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od ponavljanja djela i radi osobito teških okolnosti.

Obdukcijom tijela ubijene djevojke utvrđeno je 26 ubodnih i ubodno reznih rana. Fatalnim se pokazao ubod nožem u srce i veliku venu na vratu. Obdukcija je pokazala vidljive obrambene ozljede na rukama žrtve. Nesretna djevojka, iako teško ozlijeđena, izvukla se iz stana. Spustila se s četvrtog na treći kat, gdje je pala i ostala ležati na stepenicama. Ubojica se zaključao u stan iznad. Unatoč naporu ekipe Hitne pomoći, za djevojku nije bilo pomoći.

Osumnjičenik si je nakon ubojstva pokušao oduzeti život. Nađen je pored dva krvava noža u stanu svojih roditelja, s porezotinama na vratu. Ispostavilo se da nije teže ozlijeđen, a toksikološka vještačenja koja se provode u Zagrebu pokazat će je li u trenutku ubojstva u krvi bilo alkohola i/ili opijata. Neslužbeno doznajemo da do sada nikad nije imao psihičkih problema niti zbog istih bio na ikakvom liječenju ili pregledima.

Mladića svi opisuju kao mirnog, staloženog i neagresivnog, a što je bio motiv da brutalno usmrti svoju djevojku, s kojom se netom prije ubojstva spremao na romantično putovanje u Veronu, tek treba otkriti. Oni koji ga poznaju su u šoku i kažu kako je njegov krvavi čin nespojiv s njegovim karakterom.