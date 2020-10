Baba Vanga, proročica koja je vidjela sve: Stiže nam korona virus, bit će svuda oko nas!

Babu Vangu su godinama posjećivali vladari, sportaši, umjetnici, obični ljudi kako bi im otkrila njihovu sudbinu. U ovoj godini svijetom su se proširile njezine riječi: Stiže pošast koja će gušiti svijet...

<p><em>Dugačak je popis proročanstava koja se godinama pripisuju najpoznatijem svjetskom proroku Nostradamusu i najcjenjenijoj proročici na Balkanu, Babi Vangi. Neke najave koje su izrekli zvuče prilično nevjerojatno, možda čak i bizarno, treće poruke kao da su kodirane i nitko ih ne može odgonetnuti. Vangamanija se ponovno aktualizirala pojavom korona virusa. Pojavile su se ispovijesti kako je najpoznatija proročica na ovim prostorima predvidjela zlokobnu pošast koja ubija. Neki vjeruju, mnogi raspravljaju, a treći ismijavaju. Činjenica jest da su od davnina vladari i kraljevi tražili pomoć vidovnjaka ili proroka. Od kad je svijeta ljudi su željeli znati što im nosi budućnost.</em></p><p>Ovo je dio priče o Fenomenu Vanga.</p><h3><strong>STIŽE POŠAST KOJA GUŠI CIJELI SVIJET</strong></h3><p>'Neška, korona će biti svuda oko nas!'</p><p>Prenijela je ove riječi poznata bugarska gimnastičarka Neška Robeva početkom 2020., a citat su brzinom munje objavili gotovo svi balkanski mediji.</p><p>Neška, koja ima neupitno snažan utjecaj u Bugarskoj zbog brojnih uspjeha koje je postigla, usred pandemije je navodno te riječi pripisala najpoznatijoj vidjelici na ovim područjima, Babi Vangi koju je za njezina života često posjećivala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svjedočanstvo prijateljice Babe Vange</strong></p><h2>'Nešto će srušiti čovječanstvo'</h2><p>Mediji su prenijeli kako je Vanga te riječi Neški uputila u razgovoru prije svoje smrti 1996. godine.</p><p>Pripisuju joj, da je predvidjela najveću pošast koja doslovno guši cijeli svijet. Vidovita žena, koju nazivaju Nostradamus u suknji, joj je prema pričama, rekla da će se na Zemlji pojaviti nešto što će srušiti cijelo čovječanstvo.</p><p>Neška (Rođena 26. svibnja 1946. godine) je cijenjena bugarska sportašica, poznata po svom neustrašivom perfekcionizmu dok je sama bila u najboljim godinama za baviti se gimnastikom, ali i kao trenerica koja je odgojila mnoge djevojčice u vrhunske sportašice vrijedne divljenja – marljivošću, upornošću i odgovornošću.</p><p>Nazivaju ih Zlatne djevojke, a nju Željeznom lady gimnastike. Bugarsku je pretvorila u svjetsku silu u ovom sportu neprestano dižući letvicu u tehnici, originalnosti i ljepoti izvedbe.</p><p>Mediji su pisali kako je Neška prenijela i ovu rečenicu: 'Korona će biti svuda oko nas…'. Korona inače na bugarskom znači kruna i veže se za rusku dominaciju u toj zemlji.</p><p>Robeva kaže za neki medij kako je mislila da to znači kako će Bugarska biti pod ruskom okupacijom. Tek sada je shvatila da se to odnosi na koronavirus.</p><h2>Nepoznata bolest</h2><p>Raspisali su se ruski, bugarski, ukrajinski, srpski, bosanski i hrvatski internetski portali te tiskovine, a svi redom prenose kako je Vanga predvidela pandemiju i ekonomsku krizu godine 2020.</p><p>O nečem sličnom je navodno u medijima govorio i njezin suradnik, koji je godinu dana prije smrti, 1995., od Vange čuo da će svijet pogoditi virus koji će imati razornu moć, koji će odnijeti brojne živote.</p><p>Pripisuju joj i kako je izrekla da će se bolest enormno brzo širiti svijetom, a najvećim svjetskim stručnjacima će biti potrebno godinu dana kako bi pronašli adekvatni lijek koji bi mogao suzbiti ovu bolest.</p><p>Navode se dodatno i riječi još nekog suradnika koji tvrdi da je Vangelia spominjala i da će ljudi padati i umirati na ulicama, a strašna bolest gutat će svijet. Čak se mistično provukla i rečenica: Možda će se vratiti i bolest koju je čovječanstvo već pobijedilo.</p><p>Citirali su to deseci medija na ovim prostorima dok je svijet gubio tisuće života svaki dan, dok smo obasuti crnim predviđanjima i najvećih znanstvenika kako: Naš život više nikada neće biti isti…</p><h2>Predvidjela i krizu</h2><p>Iz još nekih nejasnijih izvora ide još jedna apokaliptična najava.</p><p>Upravo u 2020. godini doći će do velikih promjena u financijskom pogledu. Novac će izgubiti vrijednost i počet će ga zamjenjivati samo brojevi.</p><p>Laici i stručnjaci, Vangini pratitelji to tumače kao nagovještaj financijske krize, možda i gore od one koja je svijet pogodila 2008. godine.</p><h2>I Nostradamus i Vanga vidjeli su - Hitlera</h2><p>Ipak, nakon pojave virusa kojem nitko ne može stati na kraj i koji nas svakim danom sve više iznenađuje, te zbunjeni tražimo odgovore, financijski potop zbog pandemije koji pripisuju Babi Vangi, a djelomično i Nostradamusu kao da kuca na vrata svijeta.</p><h2>9/11 i dolazak Hitlera na vlast</h2><p>Nostradamus je previdio krizu 2008., a istu stvar predviđa i za 2020. Osim toga, pripisuju mu kako je za 2020. godinu predvidio klimatske promjene od kojih strahujemo, a svakodnevno radimo tako malo kako bi promijenili zlokobna predviđanja.</p><p>Otapat će se ledenjaci, a posljedice toga mogle bi biti strašne - novi ratovi, nedostatak resursa, manjak pitke vode...</p><p>Iako su mu na početku 2020. također, kao i Vangi u usta stavili proročanstvo o koronavirusu, naposljetku su novinari Reutersa došli do autora koji je Nostradamusa istraživao, a koji je sažeo svu bit pozivanja na davne slutnje nekog proroka u današnje moderno doba.</p><p>Stephane Gerson, profesor na Sveučilištu u New Yorku rekao je kako ti citati ne dolaze iz Nostradamusovog djela, kao niti iz ostalih proročanstava koja se za njega vežu.</p><p>“Nema ništa iznenađujuće u ponovnom pojavljivanju tako lažnih nostradamskih proročanstava uslijed katastrofe. Ista stvar se događa već više od 400 godina, izmišljena ili izmijenjena predviđanja, opremljena aurom Nostradamusa, povremeno se pojavljuju, dio su ekonomije falsificiranja, cirkulacije masovnih medija i čežnje za redom svaki put kada nepredviđeni događaj prijeti našem materijalnom blagostanju i našem konceptualnom okviru " prenosi Reuters stav svog sugovornika.</p><p>Michele de Nostredame, poznatiji kao Nostradamus, svoje vizije o budućnosti ostavio je u formi stihova, a koji su skupljeni u knjigu iz 16. stoljeća, Les Propheties, jednostavnog naziva Proročanstva, a koja je najpoznatija knjiga o proročanstvima ikada.</p><p>U svojim Proročanstvima uspio je predvidjeti neke ključne trenutke u povijesti čovječanstva kao što je 9/11 i dolazak Hitlera na vlast u Njemačkoj, baš kao i Baba Vanga.</p><h2>3. svjetski rat trajat će 30 godina</h2><p>Ipak, Nostradamusovo proročanstvo od kojeg u suvremeno doba strahuje mnogo ljudi je to da se čovječanstvu sprema Treći svjetski rat koji će trajati trideset godina.</p><p>Baba Vanga ga je isto najavila, ali 2010. godine. Nostradamus 2018. godine. I dok oni koji ne vjeruju njihovim vizijama to ističu u argumentima protiv njihove vjerodostojnosti, pitanje koje si postavljamo usred pandemije koja hara: Čak ako uzmemo u obzir pogrešku u vremenskoj odrednici, ne izgleda li nam današnji svijet kao da se upravo borimo s najvećim snagama protiv nečeg nevidljivog? Ne izgleda li nam današnji svijet kao da je na rubu svakodnevnog sukoba razornih razmjera?</p><h3><strong>TKO JE PROROČICA VANGA?</strong></h3><p>Vangelia Pandeva Dimitrova Gušterova rođena je 31. siječnja 1911. u Strumici, u Makedoniji, nedaleko od granice s Bugarskom. Njezina je obitelj bila jedna od najsiromašnijih u tom kraju, a život joj je obilježila tragedija već u djetinjstvu.</p><p>Majku je izgubila kad je navršila tri godine. Kao 12-godišnjakinja nestala je u stravičnoj oluji nakon koje je izgubila vid. Ipak, oni koji vjeruju u njezine vizije kažu kako je iako slijepa vidjela više od mnogih – mogla je predvidjeti budućnost, ali ono najbitnije slušala je one koji su patili, stradavali te je vidjela srcem. Babu Vangu zovu Nostradamus u suknji, neki bezrezervno vjeruju njenim proročanstvima, a neki je opisuju kao izmišljotinu i špijunku.

Proročica Vangelia je svojim vizijama godinama unosila nemir u mase, najavljujući duboke tektonske potrese u svijetu oko nas – one u doslovnom, ali i prenesenom značenju.

Prema narodnoj predaji i mnogim svjedočanstvima, prognozirala je najvažnije svjetske događaje i katastrofe – Drugi svjetski rat, teroristički napad u Americi, dolazak Putina i Trumpa na vlast… Stručnjaci koji su radili s njom došli su do podatka da se 68 posto njezinih predviđanja doista ostvarilo.