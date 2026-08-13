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BEZ MILOSTI PLUS+

BABAROGA TRUMP Tko ga ljuti, on mu odmah uvali otkaz kruti!

Piše Boris Rašeta,
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BABAROGA TRUMP Tko ga ljuti, on mu odmah uvali otkaz kruti!
Foto: Reuters
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Trumpa je u prvih 18 mjeseci drugoga mandata, do kolovoza 2026., napustilo čak 27 visokih dužnosnika koje potvrđuje Senat

Bila je više od glasnogovornice. Lagala je više od Johna Kirbyja, profesionalnog Münchhausena u timu Joea Bidena, ali dok je Kirby bio drveni činovnik, posve lišen šarma, Karoline Leavitt, najmlađa glasnogovornica Bijele kuće svih vremena, bila je čudo. Plava ljepotica rušila je predrasude: imala je mozak koji je radio brže od ChatGPT-a. Za svaku Trumpovu ludoriju našla je opravdanje, maksimalno moguće u danim okolnostima, i nitko je nikad nije vidio zbunjenu. Nije ostajala bez riječi, bez daha, nije hiperventilirala.

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Komentari 1
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