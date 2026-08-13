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Objavljeno gdje su našli tijelo mladog Portugalca. Prvi ga je u uvali uočio helikopter MUP-a

Piše Luka Safundžić,
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Objavljeno gdje su našli tijelo mladog Portugalca. Prvi ga je u uvali uočio helikopter MUP-a
Foto: 24sata
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Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila je o pronalasku beživotnog tijela, kod otoka Krka, rekli su iz Ministarstva....

Ministarstvo mora prometa i infrastrukture potvrdilo je kako je pronađeno tijelo kod otoka Krka.  Kako navode dojava o pronalasku nažalost, beživotnog tijela u moru uvale Orgul, na otoku Krku, u MRCC Rijeka zaprimljena je jutros, 13. kolovoza u 08.08 sati, posredstvom Operativno - komunikacijskog centra Ministarstva unutarnjih poslova Primorsko – goranske županije.

- Beživotno tijelo uočeno je u okviru zračne pretrage policijskim helikopterom te je odmah po dojavi na poziciju upućena spasilačka brodica iz sastava Lučke kapetanije Senj - rekli su iz Ministarstva. 

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Dodaju da su nedugo nakon dolasku na mjesto dojave službenici senjske Kapetanije podignuli tijelo iz mora i prevezli u Novi Vinodolski, gdje je isto preuzeto od policijskih službenika. Sva daljnja postupanja vezano uz pronalazak tijela i utvrđivanje identiteta, u policijskoj su nadležnosti.

- Koordinirana akcija traganja za preostalim jednim brodolomcem nastavljena je jutros, 13. kolovoza odmah po razdanjivanju te se provodi istim intenzitetom, uz angažman spasilačkih brodica iz sastava senjske i riječke kapetanije, Ispostave lučke kapetanije Novi Vinodolski i brodica iz sastava Postaje pomorske i aerodromske policije Rijeka (PPAP Rijeka) te u suradnji i uz podršku resursa Obalne straže RH - govore iz Ministarstva. 

Dodaju da će po potrebi u akciju biti angažirani službenici Policijske postaje Crikvenica, kao i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS). 

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