Babici (69) iz Austrije kojoj je dijete umrlo na porodu dozvolu su oduzeli još prije 20 godina?!

Prošlo je 18 dana od slučaja koji je zgrozio Hrvatsku. Tijekom kućnog poroda u Zagrebu preminuo je jedan od blizanaca, a babica iz Austrije koja je asistirala završila je tada u pritvoru. Tri dana kasnije, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici pustio je Austrijanku, osumnjičenu za nesavjesno liječenje da se brani sa slobode.

Prema policijskom izvješću, 69-godišnja austrijska državljanka je u noći na petak (5. rujna), u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala 42-godišnjakinji pri porodu blizanaca u stanu, kada je jedno dijete preminulo

Austrijka se branila tvrdnjom da posjeduje EU certifikat koji joj dopušta rad i izvan domovine, no austrijsko Udruženje primalja to je odlučno demantiralo: “Takva međunarodna licenca ne postoji, ni u Austriji ni u Europskoj uniji.", piše Kleine Zeitung.

Kako su pojasnili, jedino što babica može zatražiti jest potvrdu o nekažnjavanju i legalnosti rada. No 69-godišnjakinja to nikad nije zatražila, a zapravo nije ni mogla: njezina je profesionalna licenca u Austriji oduzeta još prije više od 20 godina zbog “teškog kršenja pravila struke”. Što se točno dogodilo, austrijske vlasti ne žele otkriti, ali napominju da se do oduzimanja dozvole dolazi samo u najtežim slučajevima.

Prema austrijskom Zakonu o primaljama, babica smije samostalno voditi porod samo ako je trudnoća uredna i bez ikakvih komplikacija. Kod rizičnih situacija, poput blizanačke trudnoće, zakonski je obvezna uključiti liječnika. Upravo to žena u Zagrebu nije učinila, iako bi i u Austriji takav čin bio protuzakonit.