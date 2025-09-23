Obavijesti

News

AUSTRIJSKI MEDIJI POTVRDILI

Babici (69) iz Austrije kojoj je dijete umrlo na porodu dozvolu su oduzeli još prije 20 godina?!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Babici (69) iz Austrije kojoj je dijete umrlo na porodu dozvolu su oduzeli još prije 20 godina?!
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Prema policijskom izvješću, 69-godišnja austrijska državljanka je u noći na petak (5. rujna), u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala 42-godišnjakinji pri porodu blizanaca u stanu, kada je jedno dijete preminulo

Prošlo je 18 dana od slučaja koji je zgrozio Hrvatsku. Tijekom kućnog poroda u Zagrebu preminuo je jedan od blizanaca, a babica iz Austrije koja je asistirala završila je tada u pritvoru. Tri dana kasnije, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici pustio je Austrijanku, osumnjičenu za nesavjesno liječenje da se brani sa slobode.

Prema policijskom izvješću, 69-godišnja austrijska državljanka je u noći na petak (5. rujna), u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala 42-godišnjakinji pri porodu blizanaca u stanu, kada je jedno dijete preminulo

Austrijka se branila tvrdnjom da posjeduje EU certifikat koji joj dopušta rad i izvan domovine, no austrijsko Udruženje primalja to je odlučno demantiralo: “Takva međunarodna licenca ne postoji, ni u Austriji ni u Europskoj uniji.", piše Kleine Zeitung

SIVO ‘TRŽIŠTE’ POROĐAJA Porod kod kuće u Hrvatskoj nije reguliran. Žene zovu primalje izvana, plate im i po 3000 eura
Porod kod kuće u Hrvatskoj nije reguliran. Žene zovu primalje izvana, plate im i po 3000 eura

Kako su pojasnili, jedino što babica može zatražiti jest potvrdu o nekažnjavanju i legalnosti rada.  No 69-godišnjakinja to nikad nije zatražila, a zapravo nije ni mogla: njezina je profesionalna licenca u Austriji oduzeta još prije više od 20 godina zbog “teškog kršenja pravila struke”. Što se točno dogodilo, austrijske vlasti ne žele otkriti, ali napominju da se do oduzimanja dozvole dolazi samo u najtežim slučajevima.

Prema austrijskom Zakonu o primaljama, babica smije samostalno voditi porod samo ako je trudnoća uredna i bez ikakvih komplikacija. Kod rizičnih situacija, poput blizanačke trudnoće,  zakonski je obvezna uključiti liječnika. Upravo to žena u Zagrebu nije učinila, iako bi i u Austriji takav čin bio protuzakonit.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši
Dolaze nam sestre Rumunjke?

KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši

KBC-ovi ostaju bez sestara, jer odlaze u županijske bolnice, koje opet imaju dozvolu zapošljavanja. Lakše im je raditi kod kuće u Sisku, Vinkovcima i drugdje nego u Zagrebu - trošak života je manji, a plaća ista
U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira
DRAMA NA NEBU

U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira

Ne znamo odakle su došli dronovi. Surađujemo s oružanim snagama, poručuju iz policije u Kopenhagenu. A iz Moskve su ranije izvijestili kako su oborili 11 dronova
Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!
'UNIŠTENO 11 DRONOVA'

Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!

Sve hitne službe su na mjestu događaja, ruska RIA piše kako su gradom odjekival eksplozije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025